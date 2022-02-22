ВТБ сохранил ставки по ипотеке с господдержкой

С 22 февраля ВТБ вслед за очередным ростом ключевой ставки, а также действием других игроков рынка повысил ставки по ипотеке в рамках базовых программ на 1 п.п. как для готового, так и строящегося жилья. Для заемщиков, получивших одобрение по кредиту до 22 февраля, условия пересмотрены не будут — утвержденная ставка действует в течение всего срока действия решения. Ставки в рамках госпрограмм, в том числе для семей с детьми и по Дальневосточной ипотеке, банк оставил без изменений.

«Для ВТБ стратегически важной задачей является поддержка социально значимых категорий населения. Несмотря на рост ключевой ставки и планы ЦБ РФ по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, мы в очередной раз решили не пересматривать условия для участников госпрограмм. Банк поддерживает заявления Правительства и регулятора относительно развития адресных программ для льготных категорий населения. После окончания госпрограммы средняя ставка на рынке может резко вырасти, поэтому еще в прошлом году мы выступили с инициативой продлить господдержку, к примеру, для врачей и учителей. Это позволит государству и банкам выполнить свою социальную миссию и сохранить доступную ипотеку для миллионов наших сограждан, которые особенно нуждаются в поддержке», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.

Топ-менеджер подчеркнул, что в качестве дополнительной помощи заемщикам банк запустил услугу предодобренной ипотеки. Она позволяет зафиксировать для клиента ставку на три месяца и застраховать ее от возможного ухудшения конъюнктуры рынка. Такое предложение уже получили более полумиллиона клиентов.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного сегмента. По итогам января 2022 года банк выдал рекордный объем жилищных кредитов: клиенты оформили 18,6 тысяч кредитов более чем на 77 млрд рублей. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил почти 70%. За первую половину февраля заемщики банка провели еще 9,4 тысяч сделок более чем на 40 млрд рублей.