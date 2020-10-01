В России возобновляют программу туристического кэшбэка

С 21 по 28 августа 2020 года прошел первый этап программы стимулирования внутреннего туризма, за время которого более 70 тысяч человек смогли открыть для себя новые направления и забронировать туры, гостиницы и санатории с выгодой до 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

— Согласно обратной связи, полученной сотрудниками Туристско-информационного центра Новосибирской области от участников программы, для многих компаний данная мера поддержки стала существенной в этот период. Особой популярностью среди отдыхающих в августе 2020 года пользовались услуги санаториев Новосибирской области, которые имеют высокий уровень медицинского обслуживания и сервиса, — рассказали в региональном правительстве.

Отмечается, что второй этап программы будет запущен Федеральным агентством по туризму в октябре 2020 года и охватит период бронирования до 10 января 2021 года, включая осенние и новогодние каникулы. В программу включены как пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельное проживание в отеле или санатории для самостоятельных путешественников. Ростуризм рассматривает возможность включения в программу поддержки внутреннего туризма гастрономические туры.

По сравнению с первым окном продаж, сократится необходимое количество ночей для получения возврата средств (до 2 ночей), что откроет возможности для планирования коротких поездок на выходные. Минимальная сумма бронирования не будет ограничена. Размер возврата денежных средств на карту (кэшбэк) составит 20% от стоимости тура или бронирования, но не более 20 тыс. рублей за одну операцию по карте «Мир».

Фото: pixabay.com, автор- Seregei