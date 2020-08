Кэшбэк за тур по России

— Новосибирская область включена в перечень регионов России, где работает программа стимулирования развития внутреннего туризма. Сейчас участники тестируют работоспособность формальных условий участия, которые в ней прописаны, — рассказал Infopro54 председатель правления НП «Новосибирской ассоциации туристских организаций» (НАТО), учредитель турагентства ООО «Скатт» Дмитрий Микитченко.

По его словам, новосибирские операторы используют подключение этой программы как конкурентное преимущество, размещают на своих сайтах информацию об акции, а также сервисы онлайн-оплаты путевки.

— Интерес туристов к программе пока оценить сложно. У туроператоров нет такой возможности. Эффективность программы во многом будет зависеть от самих туристов, от того, будут ли они правильно оформлять свои турпоездки по России, — считает Микитченко.

Он напоминает, что кэшбэк по программе возможен при оформлении тура или проживания длительностью более 5 дней у туроператоров или в отелях, санаториях, базах отдыха и т. д. Для туроператоров в него обязательно должен входить переезд или перелет, а также услуги по проживанию и питанию. При этом оператор, у которого он покупается, должен быть зарегистрирован в Едином реестре туроператоров, а средство размещения должно быть классифицировано. Кроме того, рассчитываться за покупку такого тура необходимо только онлайн — через карту «Мир». Есть ограничения и по сумме кэшбэка: при покупке тура от 25 тысяч рублей возврат составит 5 тысяч, от 50 тысяч рублей — 10 тысяч, от 75 тысяч — 15 тысяч рублей.

— Основная проблема при развитии внутреннего туризма в нашей стране заключается в том, что люди привыкли планировать этот отдых самостоятельно, не обращаясь к турфирмам. Это актуально для всех регионов России, за исключением Краснодарского края и Крыма. Там работают крупные операторы, у которых выбор больше, чем при свободном бронировании мест, —говорит эксперт. — Программа кэшбэка нацелена на то, чтобы заставить людей обращаться именно к туроператорам для формирования тура. Она позволяет формировать более цивилизованный, прозрачный и безопасный рынок, так как расчеты по программе осуществляются безналичными платежами. «Серая» экономика турбизнеса таким образом выводится из тени. Насколько все это сработает, можно будет судить после анализа результатов пилотного проекта.

Собеседник Infopro54 подчеркивает, что главная цель программы — развитие внутреннего туризма и поддержка туристической отрасли, которая сильно пострадала во время пандемии коронавируса.

Действие программы ограничено всего неделей: выбрать и оплатить тур можно с 21 по 28 августа. При этом само путешествие может состояться с 20 августа до 20 декабря 2020 года. По популярным направлениям время поездки ограничено: с 1 октября по 20 декабря. Таким образом правительство РФ пытается распределить нагрузку на туристскую инфраструктуру в «низкий сезон», уточняет Дмитрий Микитченко.

На сайте Мирпутешествий.рф указаны следующие туроператоры Новосибирской области, участвующие в программе: «Спектрум-Трэвэл», «СТК-тур», «Экскурсионная Сибирь», «СЦМС Меридиан», «Туроператор БГ», «Эс джи турс», «Олимпия-Райзен-Сибирь», «Солвекс», «Кассиопея», «Санатории России», «Алеан», «Калейдоскоп», «Глобус-тур», Seven.Travel. Вернуть часть потраченных на путешествие денег можно и при самостоятельном бронировании одного из 16 средств размещения: AZIMUT Отель Сибирь Новосибирск, CRONA MEDICAL & SPA HOTEL, Park Inn by Radisson Novosibirsk, АО «Санаторий «Краснозерский», апарт-отель Ramada hotel and suites by Wyndham Novosibirsk Zhukovka, гостиница DOMINA HOTEL NOVOSIBIRSK, гостиница «Экспо отель», гостиница «Миротель», санаторий «Озеро Карачи», санаторий «Рассвет», гостиница «Комфорт», отель «СКАЙ ПОРТ», отель «Марриотт», отель-центр «АВАНТА», санаторий PARUS medical resort & spa, санаторий-профилакторий «Сибиряк»

Этот список несколько отличается от того, который ранее анонсировал минэкономразвития региона. Как пояснили Infopro54 участники рынка, в итоге не все смогли выполнить требования по участию в программе — и список изменился.

