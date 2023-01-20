Защитить недвижимость от мошеннических сделок теперь можно и через Госуслуги

Зачастую злоумышленники могут незаконно оформить сделку с недвижимостью без участия ее владельца, например, по поддельной доверенности. Чтобы избежать подобных ситуаций, на Госуслугах достаточно поставить отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника. Об этом сообщает Минцифры в своем телеграм-канале.

Раньше для этого требовалось подавать заявление в МФЦ или заполнять специальную форму в Росреестре. Теперь же это можно сделать на портале Госуслуг. Нужно просто запретить все регистрационные действия с квартирой или домом, если владелец не присутствует на сделке лично.

В ведомстве отмечают, что для подачи заявления нужна подтверждённая учётная запись Госуслуг и приложение «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). При этом уточняется, что она оформляется бесплатно прямо в приложении, для этого нужен загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем.

Запись появится в ЕГРН в течение пяти рабочих дней, а в личный кабинет придёт уведомление о внесении записи. Точно так же можно снять такой запрет, если он был установлен раньше, добавили в Минцифры.

Ранее редакция сообщала, что с 23 января по 6 февраля через портал «Госуслуги» Минцифры будет принимать заявки на отсрочку от весеннего призыва в армию ИТ-специалистов.

Фото: pexels.com — Buro Millennial