О сбережении и приумножении народа РФ и мерах господдержки семей – в номинации «Демография»

Именно поэтому поддержка и защита института семьи, сохранение и развитие семейных традиций и ценностей были и остаются важнейшими задачами социальной политики страны. Это – безусловный государственный приоритет, который определяет образ будущего России.

Президент Российской Федерации, выступая на заседании Государственного Совета 20 декабря 2024 года, подчеркнул: вопросы поддержки и защиты семьи являются главными, опорными в решении демографических проблем на поколения вперёд, при поиске ответов на сложнейшие вызовы, стоящие перед нами в этой сфере. «Семья – а это и старшие поколения, и молодые родители, и дети – должна занимать ведущие позиции, центральную роль в нашей государственной политике. Только тогда мы сможем выйти на успешное решение демографических проблем, создать такие условия, чтобы родители стремились иметь как можно больше детей», – считает Владимир Путин.

По словам полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, именно в семье формируются и развиваются такие ценности, как гуманизм и милосердие, из поколения в поколение передаются традиции и богатая культура нашей страны. «В больших и дружных семьях дети вырастают настоящими патриотами, искренне радеющими о будущем Родины», – убеждён Анатолий Серышев.

В традиционной номинации конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» «Демография» будут рассмотрены работы, в которых рассказывается об исконных российских духовно-нравственных ценностях – семье, рождении детей, культуре материнства и отцовства, уважении к старшему поколению. Особое внимание члены судейской коллегии уделят сюжетам журналистов о поддержке многодетных семей, оказании помощи детям-сиротам и детям, оказавшимся без попечения родителей, о положительном опыте жизни приёмных семей.

В XX Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Подробнее ознакомиться с условиями участия, списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.