В России вырастили помидоры, способные снизить уровень холестерина

Сорт вывели селекционеры из Мичуринского государственного аграрного университета, пишет «Газета.ru».

В нем содержится антиоксидант ликопина, который вместе с тем еще и способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, предотвращает риск развития инсульта, а также других заболеваний. Кроме того, вышеупомянутый антиоксидант делает овощ более темного окраса, а основание у таких томатов темно-фиолетовое.

— Благодаря ему употребление томатов в пищу способствует снижению в организме человека свободных радикалов, холестерина. В целом ликопин положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, предотвращает риск развития инсульта и других нежелательных заболеваний, — пояснил заведующий лабораторией молекулярно-генетического анализа Иван Шамшин.

Эксперты отмечают, что эти томаты будут слаще традиционных сортов, при этом созревать должны раньше на несколько недель, а также более устойчивы к болезням. Они низкорослые и подходят для выращивания в открытом грунте – плоды не касаются земли, сохраняя их от ряда возбудителей заболеваний.

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Фото: МичГАУ