Отчёт мэра: равнение наверх и на спецоперацию

Поддержали депутаты и… прокурор

По итогам обсуждения отчёта мэра Анатолия Локтя о работе в прошлом году (с полным текстом можно ознакомиться здесь), за одобрение и утверждение отчёта из 39 участвующих в сессии депутатов горсовета Новосибирска проголосовал 31 депутат, против — 5, воздержались трое.

Ещё перед голосованием о поддержке заявили представители фракции КПРФ – председатель комиссии по наказам Александр Бурмистров, вице-спикер горсовета и руководитель фракции Антон Тыртышный, некоторые единороссы — в частности, председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко.

— Мы будем голосовать «за», — заявил председатель комиссии, не конкретизировав, кого подразумевает под «мы».

Возможный сюрприз в виде поддержки анонсировал некогда один из ярых оппонентов мэра, представитель неофициального депутатского объединения «Лига эффективности» Игорь Украинцев, отметивший в своём выступлении как ряд положительных моментов в работе городского руководства, так и напомнивший о ряде «долгоиграющих» проблем, вроде вывоза снега зимой, очистки улиц от пыли весной и ремонте дорог летом.

Что касается ещё одних «традиционных» критиков мэра и мэрии — депутатов от либеральной коалиции «Новосибирск-2020», то их голоса разделились. В частности, Светлана Каверзина заявила, что при голосовании воздержится. Депутат отметила ряд улучшений, в частности, работу общественного транспорта, с одной стороны, и, в то же время, попытку со стороны главы города избегать дискуссий по острым вопросам. Её соратник по коалиции Антон Картавин заявил о голосовании против. При этом, как уже ранее сообщалось, коалиционеры выступают резко против замены модели прямых выборов мэра, которая сейчас активно обсуждается. Это им поставил на вид коммунист Антон Тыртышный, назвав позицию своего либерального тёзки Картавина «политической шизофренией».

— Вы путаете институт прямых выборов и работу человека, — оппонировала Тыртышному Каверзина вместо Картавина. — Институт прямых выборов мэра действует в интересах всех жителей. Если бы мэр был просто завхозом, я бы проголосовала «за», но мэр — лицо выбранное, и он обязан участвовать в политических дискуссиях, которые идут в городе. Мэр — не просто завхоз, он должен быть вместе с жителями как выбранное лицо.

Неоднозначно об отчёте высказалась и независимая депутат Наталья Пинус, приведя в пример данные социологических исследований, согласно которым, главе города доверять стала большая, нежели ранее, часть респондентов. В то же время, по словам депутата, данный показатель ниже, чем по другим городским округам Новосибирской области.

Уже после голосования слово попросил прокурор Новосибирска Роман Сивак, по сути, высказавшийся в поддержку работы мэра и его подчинённых.

— Вы получали информацию о законности по результатам надзора, — обратился прокурор к депутатам. — Весь 2022 год мы выявляли серьёзные нарушения в деятельности мэрии. Но в последнюю половину года возникло понимание, что сказалось на решении проблем граждан, их права восстановлены. Выражаю надежду, что в текущем году эту работу будем продолжать.

Равнение наверх

Что касается, собственно, отчёта главы города, то в качестве одной из его особенностей можно отметить подчёркнутое взаимодействие мэрии с региональной и федеральной ветвями областной власти в реализации наиболее масштабных проектов на территории Новосибирска. Данное взаимодействие, как одно из основных достижений, глава города обозначил, ещё предваряя свой доклад.

— Прошлогодний политический сезон начался в особой обстановке спецоперации и экономических рисков, — заявил мэр. — Эта обстановка требует сплочения и единства всех уровней власти. Только в этом случае мы можем рассчитывать на победу.

Председатель горсовета Дмитрий Асанцев в ходе рассмотрения вопроса в поддержку или неподдержку главы города выступать не стал.

Напомним, что одной из основных политических интриг последних нескольких месяцев стали перспективы работы мэра Новосибирска в своей должности в связи с возможной заменой прямых выборов главы города конкурсными процедурами, а также в свете предстоящей в этом году кампанией по выбору губернатора области.

Патриотическая составляющая

Ещё один политический тренд отчёта мэра и его последующего обсуждения, как следует из отчётного доклада и вопросов депутатов (помимо «традиционных» хозяйственных), носит патриотическую направленность. Во-первых, речь идёт о событиях вокруг спецоперации. Как напомнил глава города, в прошлом году более 1,3 семей получили социальную помощь. Из бюджета города на эти цели было выделено 37 миллионов рублей. В 2023 году бюджет на оказание социальной поддержки увеличен до 50 миллионов рублей, и при необходимости будет увеличен и в дальнейшем.

Спецоперации были посвящены вопросы депутатов, помимо «традиционно-хозяйственных»: помощь психологически пострадавшим новосибирцам, вернувшимся с боевых действий, развитие на территории города образовательных организаций технического творчества.

Еще одним основным достижением в патриотической части глава города обозначил масштабное открытие стелы на площади Калинина, посвящённой присвоению Новосибирску звания «Город трудовой доблести».

Ранее редакция сообщала об итогах отчётов заместителей мэра.