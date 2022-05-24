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В России выросло число черных кредиторов – автоломбардов

  • 24/05/2022, 14:14
новости Новосибирска
Эксперты предупреждают, что легальные автоломбарды не имеют права выдавать займы только под залог ПТС.

На 20 мая 2022 года в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности находилось 60 организаций со всей страны, у которых в наименовании используется слово «автоломбард». При этом, только за 20 дней мая этого года список пополнился 13-ю новыми черными кредиторами, работающими под вывесками автоломбардов (всего же с начала 2022 года — 17 «новичков»), сообщила пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ.

— В ломбарде можно заложить любое ценное имущество, кроме недвижимости и вещей, на оборот которых наложены ограничения или запрет, — оружие, например. В качестве залога может быть золотое украшение, смартфон, циркулярная пила, старинная картина и даже брендовая сумка. Залогом может выступать и транспортное средство — мотороллер, трактор, автомобиль и многое другое. Это законно. В этом случае можно рассчитывать на достаточно большую сумму. Однако предмет залога, то есть машину, ломбард обязан оставить у себя, обеспечить сохранность имущества и обязательно застраховать, причем за счет собственных средств, а не на деньги клиента, —  комментирует заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

Он предупреждает, что если в ломбарде предлагают выдать заём под залог ПТС и разрешают дальше пользоваться машиной — это незаконно. Такая схема характерна для нелегальных кредиторов — компаний, которые не состоят в реестре ломбардов и не имеют права выдавать займы под залог.

— Их предложения звучат заманчиво: заявку рассматривают быстро, на кредитную историю не смотрят, целями займа не интересуются, деньги выдают быстро, еще и машину оставляют владельцу. При общении с мошенниками риск потерять транспортное средство очень велик, — констатирует Жаботинский. —  Часто вместо договора займа нелегалы покупают у вас машину за бесценок, а вам передают в лизинг с правом обратного выкупа, которого вы лишитесь даже за самую небольшую оплошность. О таких нелегальных кредиторах стоит сообщать в Банк России через анонимное информирование.

На 20 мая в списке компаний с признаками нелегальной деятельности находились пять лжеавтоломбардов, чьи офисы располагались на территории Сибири, — в Кемеровской и Иркутской областях.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске выявили финансовых нелегалов

Фото pixabay — mohamed_hassan

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Рубрики : Финансы Бизнес Право&Порядок

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : мошенничество ломбард кредит автомобиль


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