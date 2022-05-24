Новым главным виновником пыли стала дамба Коммунального моста

В городском руководстве назвали новый список антипылевых мероприятий на территории Новосибирска, а вместе с тем — и причин возникновения пыли. Одна из причин, как отмечает мэр Анатолий Локоть, связана со строительными работами, а конкретнее — с реконструкцией дамбы Коммунального моста.

— Понятно, что это большая стройка, — заявил глава города, обращаясь к руководителям профильных подразделений. — Но от культуры производства здесь тоже очень многое зависит. Поэтому по мере выполнения работ, после того как отсыпана дамба, я просил бы оперативно отработать с подрядчиками, чтобы они сделали, что положено: сетка, затем грунт, чтобы препятствовать распространению пыли с насыпи.

По-хорошему, у нас все стройки надо закрывать сеткой. Но до этого мы еще не дожили, это нам еще предстоит решить со всеми подрядчиками, особенно в центре. У нас машины ездят мимо строительной площадки. Это способствует распространению пыли прямо в центре.

— Хочу обратить внимание на качество уборки содержания улиц, — обращается к чиновникам Анатолий Локоть. — Не только улиц, за которые отвечает департамент, ДЭУ. Скоординируйтесь с администрациями, помогите им решить эту задачу. Там, где в карманах, в лотках осталась еще пескосоляная смесь, чем мы обрабатывали в зимний период, до конца мая это все должно быть убрано. К сожалению, это не везде так, и это способствует образованию пыли в атмосфере. Постройте с администрациями эту работу. Зрительно видно, у нас такие участки есть, причем далеко ходить не нужно.

В качестве второго пылесборника глава города обозначил еще не убранные до конца с улиц остатки пескосоляной смеси.

Напомним, что тема уборки города от пыли продолжает оставаться актуальной. Ранее мэр Новосибирска в качестве одной из причин пылевого источника называл стройку четвертого моста. В ГК «ВИС», дочерняя компания которой ведет строительные работы, данную информацию опровергли, заявив, что покидающий пределы стройплощадки транспорт проходит обязательную процедуру мойки.