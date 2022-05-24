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Новым главным виновником пыли стала дамба Коммунального моста

  • 24/05/2022, 14:10
Автор:
новости Новосибирска
Ее первую задрапируют сеткой.

В городском руководстве назвали новый список антипылевых мероприятий на территории Новосибирска, а вместе с тем — и причин возникновения пыли. Одна из причин, как отмечает мэр Анатолий Локоть, связана со строительными работами, а конкретнее — с реконструкцией дамбы Коммунального моста.

Понятно, что это большая стройка, заявил глава города, обращаясь к руководителям профильных подразделений. Но от культуры производства здесь тоже очень многое зависит. Поэтому по мере выполнения работ, после того как отсыпана дамба, я просил бы оперативно отработать с подрядчиками, чтобы они сделали, что положено: сетка, затем грунт, чтобы препятствовать распространению пыли с насыпи.

По-хорошему, у нас все стройки надо закрывать сеткой. Но до этого мы еще не дожили, это нам еще предстоит решить со всеми подрядчиками, особенно в центре. У нас машины ездят мимо строительной площадки. Это способствует распространению пыли прямо в центре.

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В качестве второго пылесборника глава города обозначил еще не убранные до конца с улиц остатки пескосоляной смеси.

Хочу обратить внимание на качество уборки содержания улиц, обращается к чиновникам Анатолий Локоть. Не только улиц, за которые отвечает департамент, ДЭУ. Скоординируйтесь с администрациями, помогите им решить эту задачу. Там, где в карманах, в лотках осталась еще пескосоляная смесь, чем мы обрабатывали в зимний период, до конца мая это все должно быть убрано. К сожалению, это не везде так, и это способствует образованию пыли в атмосфере. Постройте с администрациями эту работу. Зрительно видно, у нас такие участки есть, причем далеко ходить не нужно.

 

Напомним, что тема уборки города от пыли продолжает оставаться актуальной. Ранее мэр Новосибирска в качестве одной из причин пылевого источника называл стройку четвертого моста. В ГК «ВИС», дочерняя компания которой ведет строительные работы, данную информацию опровергли, заявив, что покидающий пределы стройплощадки транспорт проходит обязательную процедуру мойки.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : пыль дороги город благоустройство


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