В Новосибирске выявили финансовых нелегалов

За март-апрель 2022 года в предупредительный список регулятора вошли ещё семь организаций из Новосибирской области. В нескольких случаях статус финансового нелегала присвоили за незаконное использование словосочетания «микрокредитная компания» в названии. В других ситуациях нарушители выдавали потребительские займы, не имея на это прав. Судя по информации, размещенной на сайте ЦБ, в список в марте-апреле попали 7 компаний: ООО «Финком» (FINCOM, признаки финансовой пирамиды), ООО МКК «Обь Финанс», ООО МКК «Элти-Финанс», ООО МКК «Клауд», комиссионный магазин «КомиссиONка», ломбард «Авангард», ООО «Премиум Капитал».

Всего, по данным на апрель этого года, в перечень организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности попала 51 компания, зарегистрированная в Новосибирской области.

— Такие псевдо-кредиторы могут скрывать от клиентов, например, не только завышенные проценты, но и менять условия договора в одностороннем порядке, вводить штрафы или даже идти на подлог документов. В конечном счете, это всё обернется большими проблемами при выплате займа. Прежде чем решиться на сотрудничество с финансовой организацией нужно её проверить. Сперва через раздел «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Это сервисы проверки по реестрам и справочникам легальных компаний на финансовом рынке. Затем нужно внимательно посмотреть список организаций с признаками нелегальной деятельности. Оба этих списка помогут вам сориентироваться, — подчеркивает эксперт Сибирского ГУ Банка России Олег Дубровский.

Еще один способ проверить участника финансового рынка — через поисковые системы Яндекс и Mail.ru. Напротив адреса сайта должна быть специальная маркировка — синий кружок с галочкой и надписью «ЦБ РФ». Она подтвердит легальность не только работы компании, но и сайта организации.

Если же вы стали жертвой финансового нелегала, то необходимо незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы и суд.

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