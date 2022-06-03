В России выросло количество угонов: худшее еще впереди

По сообщению сервиса по проверке и подбору автомобилей с пробегом «Автокод», за первый квартал текущего года количество угонов вторичных автомобилей выросло на 25%.

В соответствии с данными МВД, в марте текущего года количество угонов в России увеличилось на 22% по сравнению с февралем. В отчёте говорится, что в январе было угнано 459 автомобилей, в феврале — 505 машин, а в марте — 620. При этом в прошлом году число угонов снизилось.

— Скорее всего, такая статистика связана, в первую очередь, с дефицитом запчастей и их троекратным удорожанием. Цены на сами автомобили с пробегом также продолжают расти, что сказывается на спросе и повышает риск встречи с мошенниками. Поэтому рекомендуем не забывать проверять историю авто перед его покупкой и более тщательно подходить к выбору, — советуют эксперты Автокода.

Страховщики же рекомендуют автомобилистам не паниковать и напоминают, что весной угонщики всегда ведут себя активнее. Однако на рынке страхования уже замечен рост стоимости портфеля по КАСКО. А более кардинальных изменений эксперты ждут летом — причём в худшую сторону.

По данным Российского союза автостраховщиков, с начала года в стране было угнано 264 автомобиля из числа застрахованных.

Подавляющее число — модели Hyundai, Lada и Kia. А самой популярной машиной у преступников стал кроссовер Hyundai Santa Fe. По словам исполнительного директора РСА Сергея Ефремова, угонщики традиционно предпочитают наиболее ходовые автомобили и те, запчасти на которые пользуются повышенным спросом.

В страховой компании ВСК приводят данные за первый квартал 2022 года. Чаще всего у клиентов угоняли автомобили Hyundai, Kia и Toyota — те же марки, что являлись лидерами антирейтинга за 2021 год. Также среди моделей Hyundai наибольшим интересом у преступников пользовались модели Solaris и Creta. Самыми угоняемыми автомобилями Kia стали Rio, Rio X-Line и Sportage, у Toyota — Land Cruiser и Camry.