В России сохранятся бакалавриат и магистратура

Несмотря на отказ от соблюдения всех принципов Болонской системы образования, в России останется возможность обучаться по программам бакалавриата и магистратуры, но в то же время возобновится специалитет. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

По словам министра, высшие учебные заведения смогут самостоятельно выбрать, по какому принципу работать со студентами.

— Не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре. Надо дать возможность индустрии самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована, — подчеркнул он.

Министр перечислил некоторые огрехи Болонской системы, из-за которых качество образования может снижаться. Среди них неспособность некоторых вузов обеспечить разницу уровней сложности двух степеней учебы, а также неограниченный доступ к переходу от одной специальности к другой, часто не связанной с предыдущим опытом студента. В дальнейшем в России может появиться перечень специальностей со свободным поступлением в любую магистратуру и поступлением только по смежным областям.

Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система, помимо этих двух уровней, предполагает подготовку специалистов с нормативным сроком обучения пять-шесть лет. Россия присоединилась к Болонской системе 19 сентября 2003 года.

Ранее опрошенные редакцией эксперты новосибирского рынка образования отметили, что выходить, собственно, не из чего, так как в Болонскую систему Россия полноценно так и не вошла.