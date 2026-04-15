Новосибирская область попала в рейтинг ДТП с пьяными водителями

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В топ-10 рейтинга четыре сибирских региона

Эксперты аналитического агентства «ПромРейтинг» провели исследование дорожной обстановки в стране и подготовили отчет о дорожно-транспортных происшествиях за первый квартал 2026 года.

С января по март зафиксировано 1025 случаев ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Этот показатель на 38,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Краснодарский край остаётся лидером в стране по количеству ДТП с участием пьяных водителей (58).

Иркутская область совершила резкий скачек, заняв 2 место (39).

В топ-10 вошли еще три сибирских региона. На девятом месте оказались Алтайский край, Красноярский край и Новосибирская область. В этих регионах за квартал зарегистрировано 23 ДТП с пьяными водителями.

Стоит отметить, что Красноярск также вошел в топ-10 ДТП с детьми-пассажирами (30), также попав на 9 место. Общее число таких ДТП в первом квартале 2026 года составило 1336 случаев, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в первом квартале в стране зарегистрировано 22028 ДТП, на 8,7% меньше чем за аналогичный период 2025 года. В топ-10 по количеству ДТП из Сибири попал только Красноярский край — 539.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские полицейские задержали виновника ДТП, в котором погибли 5 человек.

Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

ФАС предлагает изменить расчет тарифов на техосмотр автомобилей

Автор: Артем Рязанов

Федеральная антимонопольная служба разместила на портале regulation.gov.ru сообщение о подготовке приказа, вносящего изменения в методику определения предельных тарифов на техническое обслуживание.

Действующая методика была внедрена в 2022 году. Она требует от регионов собирать предложения от операторов технического осмотра (ТО) по изменению тарифов. Согласно действующим правилам, предложения должны предоставить не менее 50% региональных операторов. Если количество предложений не достигает этой квоты, тариф корректируется в соответствии с инфляцией. Практика показала, что бизнес редко предоставляет необходимую информацию для таких расчетов. В итоге Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила снизить этот порог, но конкретные параметры пока не определены, так как проект соответствующего приказа еще не опубликован.

МВД создаст рейтинг автошкол по количеству аварий и результатам экзаменов

Автор: Артем Рязанов

Правительство Российской Федерации утвердило правила, которые определяют критерии оценки эффективности автошкол со стороны Министерства внутренних дел. Новая система направлена на повышение качества обучения и усиление конкуренции между образовательными учреждениями. Закон, вводящий рейтинг автошкол, начнёт действовать с 28 мая. Постановлением правительства установлены конкретные параметры для оценки их работы. Среди них:

Показатели для оценки работы автошкол МВД будет ежегодно составлять и публиковать на сайте ГИБДД не позднее 15 февраля.

В Новосибирске подорожают самые ходовые шины

Автор: Артем Рязанов

Минпромторг направил в профильные ведомства предложения запретить использование резины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

Ведомство подтвердило изданию «Известия», что планируется изменить технический регламент Таможенного союза, установив предельное содержание ПАУ в шинах на уровне 0,25% от общего объёма. Эти изменения направлены на постепенное устранение продукции, не соответствующей экологическим и техническим стандартам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В министерстве отметили, что Минприроды, Росстандарт и Минэкономики уже одобрили эту инициативу.

Продажи новых мотоциклов в России выросли на 9%

Автор: Артем Рязанов

В первом квартале 2026 года в России наблюдался рост продаж новых мотоциклов на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот период было продано 5 693 мотоцикла, согласно данным аналитического агентства «Автостат».

За три месяца марки Voge и Regulmoto вместе продали 1 419 единиц (712 и 707 штук соответственно), что составило четверть рынка. В пятёрку самых популярных брендов также вошли Motoland с 408 проданными единицами, Racer с 308 и BMW с 220 проданными мотоциклами, хотя эта марка официально не представлена на российском рынке.

В Россию резко вырос ввоз автомобилей ушедших из страны брендов

Автор: Артем Рязанов

В первый месяц весны российский авторынок показал значительный рост. Общий объем импорта новых легковых автомобилей в марте 2026 года увеличился на 40% по сравнению с мартом прошлого года и составил 33 254 машины. Об этом сообщил аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

При этом объем неофициального (альтернативного) импорта вырос еще сильнее — на 160%. Соотношение официальных и неофициальных поставок составило 51 к 49.

В Новосибирске через билборды нашли 38 угнанных машин

Автор: Артем Рязанов

С начала 2025 года в Новосибирске благодаря размещению данных на 150 цифровых билбордах удалось разыскать 38 похищенных автомобилей из 54 заявленных. Об этом сообщили Infopro54 в региональном ГУ МВД.

Как уточнили в ведомстве, поиск ведется в рамках трёхстороннего соглашения. Документ в 2025 году подписали руководители ГУ МВД РФ по региону, администрации города и группы компаний Russ.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

