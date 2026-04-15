Новосибирская область попала в рейтинг ДТП с пьяными водителями

Эксперты аналитического агентства «ПромРейтинг» провели исследование дорожной обстановки в стране и подготовили отчет о дорожно-транспортных происшествиях за первый квартал 2026 года.

С января по март зафиксировано 1025 случаев ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Этот показатель на 38,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Краснодарский край остаётся лидером в стране по количеству ДТП с участием пьяных водителей (58).

Иркутская область совершила резкий скачек, заняв 2 место (39).

В топ-10 вошли еще три сибирских региона. На девятом месте оказались Алтайский край, Красноярский край и Новосибирская область. В этих регионах за квартал зарегистрировано 23 ДТП с пьяными водителями.

Стоит отметить, что Красноярск также вошел в топ-10 ДТП с детьми-пассажирами (30), также попав на 9 место. Общее число таких ДТП в первом квартале 2026 года составило 1336 случаев, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в первом квартале в стране зарегистрировано 22028 ДТП, на 8,7% меньше чем за аналогичный период 2025 года. В топ-10 по количеству ДТП из Сибири попал только Красноярский край — 539.

