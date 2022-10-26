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Кольцово претендует на федеральную комплексную поддержку

  • 26/10/2022, 16:47
Автор:
мэр наукограда Кольцово Николай Красников
Действующих субвенций наукоградам хватает лишь на «подкрасить губы».

Наукоград Кольцово в Новосибирской области сможет претендовать на комплексную поддержку по линии «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) по итогам проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2022», где каждая территория защищала свою научную состоятельность, где обсуждалась ее роль в развитии научно-технологического суверенитета, а также то, какие шаги уже были сделаны в городе навстречу этим проектам. Соответствие условиям поддержки на прошлой неделе подтвердили эксперты АСИ. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС рассказал мэр Кольцово, вице-президент Союза развития наукоградов Николай Красников.

Нам удалось войти в число 18 лучших городов, отобранных для комплексного анализа, сообщает Красников. Как нам обещают, после комплексного анализа с участием экспертов АСИ мы будем поставлены на комплексную поддержку инфраструктурно-сервисных проектов, которые необходимы для того, чтобы города развивались. Отрадно, что Кольцово вошло в лидирующую партию этих городов. В нее попали только 4 наукограда вместе с нами Королев, Обнинск и Дубна. На прошлой неделе эксперты АСИ помогали нам вместе с деловым и научным сообществом увидеть образ будущего города.

Как впоследствии конкретизировал Красников, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, муниципалитет планирует получить поддержку по нескольким направлениям. Во-первых, это получение субсидий. Текущей поддержки, по словам главы наукограда, мягко говоря, недостаточно.

Прежде всего, необходимо увеличение той поддержки, которую мы получаем в виде субвенций по душевому принципу, говорит мэр Кольцово. Она уже не годится в тех размерах, неудобно даже называть цифру — Кольцово получает около 98 млн рублей в год. При этом свой бюджет мы «разогнали» с 12 млн до 1,21,4 млрд. То есть субвенции нам не делают погоду. Они помогают как-то «подкрасить губы», в частности решить проблемы поддержки аспирантов, молодых специалистов, ученых, что мы делаем все эти годы. Поэтому мы просим увеличить субвенции в несколько раз.

Во-вторых — это участие в государственных программах и нацпроектах, направленных на строительство и развитие инфраструктуры.

Главное (мы это видим на примере Кольцово) приоритетное участие в нацпроектах, где уже другие деньги и темпы развития в строительстве школ, детсадов, реализации программ «Спорт норма жизни», «Комфортная среда, «Безопасные и качественные автодороги», считает Николай Красников. Здесь мы демонстрируем попадание во многие программы при поддержке области. Важно, чтобы эта поддержка не сокращалась. Отдельный пункт моих предложений арендное либо служебное жилье или перевод на научную ипотеку всех городов с научно-производственным потенциалом.

Помимо финансовых ресурсов, муниципалитет в настоящее время ощущает дефицит ресурсов земельных — в связи с участием в масштабном проекте ЦКП «СКИФ», предполагающем строительство как жилого фонда, так и объектов инфраструктуры для притяжения в первую очередь будущих научных кадров.

Мы давно настаиваем на том, что наукоградам, шагающим в пространственное развитие, не хватает земли для «посадки» многих проектов, говорит глава наукограда. К нам прилипает (в хорошем смысле) много активностей, предложений. Здесь мы давно трубим тревогу и ставим вопрос о том, что субъекты федерации должны способствовать расширению границ подобных городов с целью их гармоничного научно-технологического развития.

Напомним, что годом ранее по итогам «Архипелага 2021» Николай Красников говорил о необходимости реализации трехсторонней стратегии поддержки наукоградов.

 

Ранее редакция сообщала о том как в Новосибирске проектируется новый инновационный проект «Смарт Сити».  

Иллюстрация – скрин с эфира пресс-конференции

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Рубрики : Инновации Власть Наука Город

Регионы: Новосибирск

Теги : поддержка наукоградов научно-технологический суверенитет Новосибирск Наукоград Кольцово


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