Кольцово претендует на федеральную комплексную поддержку

Наукоград Кольцово в Новосибирской области сможет претендовать на комплексную поддержку по линии «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) по итогам проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2022», где каждая территория защищала свою научную состоятельность, где обсуждалась ее роль в развитии научно-технологического суверенитета, а также то, какие шаги уже были сделаны в городе навстречу этим проектам. Соответствие условиям поддержки на прошлой неделе подтвердили эксперты АСИ. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС рассказал мэр Кольцово, вице-президент Союза развития наукоградов Николай Красников.

— Нам удалось войти в число 18 лучших городов, отобранных для комплексного анализа, — сообщает Красников. — Как нам обещают, после комплексного анализа с участием экспертов АСИ мы будем поставлены на комплексную поддержку инфраструктурно-сервисных проектов, которые необходимы для того, чтобы города развивались. Отрадно, что Кольцово вошло в лидирующую партию этих городов. В нее попали только 4 наукограда — вместе с нами Королев, Обнинск и Дубна. На прошлой неделе эксперты АСИ помогали нам вместе с деловым и научным сообществом увидеть образ будущего города.

Как впоследствии конкретизировал Красников, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, муниципалитет планирует получить поддержку по нескольким направлениям. Во-первых, это получение субсидий. Текущей поддержки, по словам главы наукограда, мягко говоря, недостаточно.

— Прежде всего, необходимо увеличение той поддержки, которую мы получаем в виде субвенций по душевому принципу, — говорит мэр Кольцово. — Она уже не годится в тех размерах, неудобно даже называть цифру — Кольцово получает около 98 млн рублей в год. При этом свой бюджет мы «разогнали» с 12 млн до 1,2—1,4 млрд. То есть субвенции нам не делают погоду. Они помогают как-то «подкрасить губы», в частности решить проблемы поддержки аспирантов, молодых специалистов, ученых, что мы делаем все эти годы. Поэтому мы просим увеличить субвенции в несколько раз.

Во-вторых — это участие в государственных программах и нацпроектах, направленных на строительство и развитие инфраструктуры.

— Главное (мы это видим на примере Кольцово) — приоритетное участие в нацпроектах, где уже другие деньги и темпы развития в строительстве школ, детсадов, реализации программ «Спорт — норма жизни», «Комфортная среда, «Безопасные и качественные автодороги», — считает Николай Красников. — Здесь мы демонстрируем попадание во многие программы при поддержке области. Важно, чтобы эта поддержка не сокращалась. Отдельный пункт моих предложений — арендное либо служебное жилье или перевод на научную ипотеку всех городов с научно-производственным потенциалом.

Помимо финансовых ресурсов, муниципалитет в настоящее время ощущает дефицит ресурсов земельных — в связи с участием в масштабном проекте ЦКП «СКИФ», предполагающем строительство как жилого фонда, так и объектов инфраструктуры для притяжения в первую очередь будущих научных кадров.

— Мы давно настаиваем на том, что наукоградам, шагающим в пространственное развитие, не хватает земли для «посадки» многих проектов, — говорит глава наукограда. — К нам прилипает (в хорошем смысле) много активностей, предложений. Здесь мы давно трубим тревогу и ставим вопрос о том, что субъекты федерации должны способствовать расширению границ подобных городов с целью их гармоничного научно-технологического развития.

Напомним, что годом ранее по итогам «Архипелага 2021» Николай Красников говорил о необходимости реализации трехсторонней стратегии поддержки наукоградов.

Ранее редакция сообщала о том как в Новосибирске проектируется новый инновационный проект «Смарт Сити».