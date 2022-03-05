В России закрыла бутики своих брендов компания Kering

— В связи с растущими опасениями по поводу текущей ситуации в Европе, Kering временно закрывает свои магазины в России для своих брендов, которые находятся под прямым управлением группы на территории этой страны. Kering и ее компании продолжат оказывать поддержку местным командам и внимательно следить за развитием ситуации, — цитирует заявление компании агентство ТАСС.

Группа Kering, основанная в 1962 году, принадлежит французскому миллиардеру Франсуа Пино. Ей принадлежат различные люксовые бренды, преимущественно из мира моды, в том числе Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni и другие. По состоянию на 2021 год в группе компаний насчитывалось 42 тыс. сотрудников, а ее годовая выручка составила €17,6 млрд.

Ранее агентство Agence France-Presse сообщило о закрытии бутиков и торговых точек брендов, входящих в состав группы LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), а также компаний Hermes и Chanel.