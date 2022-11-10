Детям в РФ упростят устройство на работу с 14 лет

Депутаты партии «Единая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому дети с 14 лет будут вправе устроиться на работу без согласования этого вопроса с органами опеки.

Как поясняют парламентарии, изменения законодательства принимаются «с целью снятия ограничений, препятствий и барьеров в трудоустройстве несовершеннолетних, исключения избыточных норм, а также для повышения уровня трудоустройства несовершеннолетних граждан».

Таким образом, законопроект отменяет обязательное согласование расторжения трудового договора с государственной инспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних. Освобождает работодателя от необходимости проводить за свой счет медосмотр несовершеннолетнего при наличии результатов такого осмотра. А также устанавливает новый порядок проверок при трудоустройстве подростков (только по заявлению несовершеннолетнего работника или его законного представителя).

Автор проекта глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев поделился результатами исследования, в соответствии с которыми девять из десяти подростков хотели бы начать работать до 18 лет, но не могут трудоустроиться официально.

Ранее редакция рассказывала о тонкостях трудоустройства несовершеннолетних.