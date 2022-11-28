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Новосибирцам создают цифровые социальные профили

  • 28/11/2022, 11:45
Автор:
Социальный профиль
В перспективе к ним планируют подключать услуги не только государственных, но и коммерческих организаций.

— Проект карта жителя — это информационная цифровая платформа, которая будет содержать сведения о всех льготах гражданина, его цифровой социальный профиль. Все услуги, которые использует человек — карта школьника, транспортная карта, льготные рецепты, рецепты для молочной кухни и т.д. — объединяются на одной платформе. К сервису можно привязать карту платежной системы «МИР», либо использовать мобильное приложение платежной системы, — сообщил на оперативной совещании в правительстве министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь.

Первый сервис, который планируют подключить к системе — транспортные услуги. Он начнет действовать в 1 квартале 2023 года. Параллельно готовится запуск сервисов для получения рецептов молочной кухни и льготных лекарственных препаратов.

—Сейчас мы прорабатываем вопрос сотрудничества с коммерческими организациями, которые предоставляют для новосибирцев услуги со скидками, — добавил министр.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил главам муниципалитетов и районов области добиваться скорейшего внедрения этого проекта на подведомственных территориях.

—  На уровне муниципалитетов у нас есть свои программы предоставления льгот и скидок для разных категорий граждан. Их также можно включить в социальный профиль — карту жителя. В целом наша задача — создать социальные профили всех жителей области, — подчеркнул Травников.

скидки на проезд

За два месяца омичи сэкономили на проезде более 2 млн рублей

С 1 сентября кату «МИР» активно используют для расчета за транспортные услуги омичи. Как сообщало правительство региона. Экономия пассажиров за сентябрь составила 985,3 тысяч рублей, за октябрь — 1 миллион 625 тысяч. С конца мая Единую карту жителя со скидкой на проезд оформили более 5000 омичей.

 

Ранее Сергей Цукарь рассказывал о том, какой вклад IT-отрасль вносит в обеспечение валового регионального продукта Новосибирской области. 

Фото pixabay — geralt

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровая платформа Социальный профиль платежная система Мир льготы для граждан


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