Новосибирцам создают цифровые социальные профили

— Проект карта жителя — это информационная цифровая платформа, которая будет содержать сведения о всех льготах гражданина, его цифровой социальный профиль. Все услуги, которые использует человек — карта школьника, транспортная карта, льготные рецепты, рецепты для молочной кухни и т.д. — объединяются на одной платформе. К сервису можно привязать карту платежной системы «МИР», либо использовать мобильное приложение платежной системы, — сообщил на оперативной совещании в правительстве министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь.

Первый сервис, который планируют подключить к системе — транспортные услуги. Он начнет действовать в 1 квартале 2023 года. Параллельно готовится запуск сервисов для получения рецептов молочной кухни и льготных лекарственных препаратов.

—Сейчас мы прорабатываем вопрос сотрудничества с коммерческими организациями, которые предоставляют для новосибирцев услуги со скидками, — добавил министр.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил главам муниципалитетов и районов области добиваться скорейшего внедрения этого проекта на подведомственных территориях.

— На уровне муниципалитетов у нас есть свои программы предоставления льгот и скидок для разных категорий граждан. Их также можно включить в социальный профиль — карту жителя. В целом наша задача — создать социальные профили всех жителей области, — подчеркнул Травников.

С 1 сентября кату «МИР» активно используют для расчета за транспортные услуги омичи. Как сообщало правительство региона. Экономия пассажиров за сентябрь составила 985,3 тысяч рублей, за октябрь — 1 миллион 625 тысяч. С конца мая Единую карту жителя со скидкой на проезд оформили более 5000 омичей.

Ранее Сергей Цукарь рассказывал о том, какой вклад IT-отрасль вносит в обеспечение валового регионального продукта Новосибирской области.