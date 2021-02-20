В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса

Российский Минздрав зарегистрировал третью вакцину от коронавируса «КовиВак». Она разработана в Федеральном научном центре имени Чумакова. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросу вакцин для профилактики COVID-19.

Он отметил, что первые 127 тысяч доз поступят в гражданский оборот уже в середине марта. Планируется выход и на международные рынки.

«КовиВак» — третья вакцина после «Спутника V» и «ЭпиВакКороны». Препарат разработан на основе целого инактивного коронавируса. При попадании в организм, распознает антигенный состав вируса, запоминает и в дальнейшем должен быть готов к его проявлениям.