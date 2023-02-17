В самом большом зоопарке Сибири стал доступен высокоскоростной мобильный интернет

МТС сообщила о запуске дополнительных базовых станций 4G в Новосибирском зоопарке им. Ростислава Шило — высокоскоростной мобильный интернет стал доступен на территории площадью более 60 гектар.

Теперь абоненты компании — новосибирцы и гости одного из крупнейших зоосадов России могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/с во всех зонах, включая Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния». Дополнительное оборудование обеспечит доступ к мобильным сервисам и высокую скорость передачи данных даже в период наплыва посетителей в выходные и праздничные дни, а также во время школьных каникул.

— Ежегодно растет количество новосибирцев и гостей города, посещающих наш уникальный зоопарк, где живет почти 11 000 обитателей. Растет и интернет-трафик на территории Новосибирского зоопарка — ежегодно он увеличивается более чем на треть. Поэтому для комфорта посетителей мы запустили новые базовые станции в одном из самых популярных мест Новосибирска, чтобы абоненты МТС могли без ограничений делиться впечатлениями от посещения зоопарка, где не так давно у пары белых медведей — Герды и Кая родилась двойня, — отметил технический директор МТС в Новосибирской области Андрей Арендаренко.

Фото с страницы Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило в «ВКонтакте»