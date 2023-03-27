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В санатории «Рассвет» можно провести майские каникулы с пользой для здоровья

  • 27/03/2023, 16:04
санаторий Рассвет
Сочетание природы, современной медицинской базы и комфорта дают потрясающий оздоровительный эффект.

В этом году длинные майские каникулы, к которым россияне привыкли за много лет, не предусмотрены. Выходные дни разделены на два периода: по случаю Праздника Весны и Труда — с 29 апреля по 1 мая и ко Дню Победы — с 6 по 9 мая. В санатории «Рассвет» можно восстановиться и набраться сил даже за короткий период.

Программы для оздоровления

санаторий Рассвет

Весной специалисты рекомендуют пройти оздоровительные процедуры, ориентированные на укрепление иммунитета, который за зиму заметно ослаб из-за недостатка солнечного света, низких температур и нехватки витаминов. В санатории «Рассвет» можно воспользоваться классической программой «Санаторно-курортное лечение», которая дает человеку эффект общего оздоровления, а также программами «Радость движения и «Здоровый позвоночник», направленными на профилактику и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата. Лечение по ним предполагает использование классических и инновационных методик, помогающих надолго избавиться от боли.

Снижает частоту обострений и укрепляет физическую активность программа «Здоровое сердце и сосуды», а такие программы, как «Царство Морфея» и «Антистресс», созданы для профилактики и быстрого восстановления физического здоровья и психологического состояния.

Красота и здоровье

санаторий Рассвет

Большой популярностью весной пользуется комплексная программа «Худеем с мастерами». По словам врача-эндокринолога, диетолога Светланы Купреевой, она направлена на коррекцию фигуры и снижение веса. Все процедуры проходят под особым вниманием ведущих специалистов: диетолога, эндокринолога и психолога. Они помогут добиться желаемого результата: похудеть, уменьшить отеки, избавиться от целлюлита, повысить упругость тела и нормализовать обмен веществ.

— Важным элементом является психокоррекция веса. Правильно подобранная система мотивации и контроля помогает прийти к желаемой форме. Вы не будете голодать или считать калории, ваше сбалансированное питание будет дополнено комплексом физической нагрузки, лечебными оздоровительными процедурами, вы отдохнете и наберетесь сил и жизненной энергии, — подчеркивает Светлана Купреева.

Кроме того, в санатории «Рассвет» широко представлены эксклюзивные методики SPA-процедур, уникальные технологии по уходу за лицом и телом, богатый выбор водных и банных программ. Это фруктовое и шоколадное обертывание, пилинг с фруктовыми кислотами, маски, скрабы, расслабляющие спа-процедуры, посещение спа-капсулы и потрясающий список массажей (классический, тандем-массаж, 5D массаж с обертыванием и без обертывания и другие). Процедуры сочетают в себе нежность и заботу, ароматерапию и питание, красоту и настроение.

Гостям предлагается посещение бассейна, гидромассажная ванна, кислородный коктейль, йога. А посещение акватермального комплекса способствует полному расслаблению и погружению в атмосферу гармонии.

Все процедуры проводятся под наблюдением врача. При необходимости всегда можно сдать анализы и проконсультироваться у узкопрофильных специалистов.

В санатории «Рассвет» гостей ждут уютные и комфортные номера. Питание предусмотрено по системе «шведский стол», и в меню всегда есть диетические блюда. При покупке путевки можно получить беспроцентную рассрочку, в том числе без первоначального взноса.

Санаторий «Рассвет» в Бердске:

Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.
Тел: 8 (800) 250-69-19. Звонок по России бесплатный.

Адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 210/1, оф. 506.
Тел: 8 (983) 300-09-95

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Фото с сайта санатория «Рассвет»

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Рубрики : Медицина

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Санаторий Рассвет первомайские праздники отдых


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