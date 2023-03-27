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Прокуратура оспаривает освобождение Евгения Покушалова

  • 27/03/2023, 15:56
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освобождение Евгения Покушалова
Ведомство подало апелляционную жалобу на соответствующее решение суда.

В конце прошлой недели в суд Первомайского района поступило апелляционное представления от исполняющего обязанности районного прокурора по поводу отмены судебного решения об условно-досрочном освобождении бывшего замдиректора НМИЦ им. Мешалкина Евгения Покушалова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Покушалов обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении, напоминают в Первомайском суде предысторию. Постановлением суда от 14 марта ходатайство осужденного Покушалова удовлетворено. Он освобождён условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания по приговору Центрального районного суда Новосибирска от 3 ноября 2021 года на срок 4 месяца, 9 дней.

Напомним, что по приговору суда Центрального района Евгений Покушалов был лишён свободы на срок 2,5 года, также ему был назначен штраф в размере 400 тыс руб. Он был признан виновным в присвоении бюджетных средств на сумму около двух миллиардов рублей. Отмечалось, что деньги Покушалов получал, незаконно завышая стоимость поставок медицинских товаров.

— В суде установлено, что замиректора новосибирской клиники совместно с другими участниками и руководителями коммерческих организаций создал для 7 подконтрольных фирм условия для победы на аукционах, проводимых учреждением в целях закупки по государственным контрактам медицинских товаров на сумму более 7,8 млрд рублей, — сообщала пресс-служба суда в начале ноября 2021 года. — Ему и другим фигурантам удалось похитить бюджетные денежные средства в размере почти 1,9 млрд рублей, перечисленные организациям за поставленные товары по завышенным в ходе совершения фиктивных посреднических сделок ценам.

Евгения Покушалова задержали в феврале 2019 года. Он проходил фигурантом уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов) — по подозрению в хищении 1,3 млрд рублей на госзакупках в клинике Мешалкина. В апреле 2019 ему изменили меру пресечения и отправили под домашний арест. В феврале 2020 кардиохирурга освободили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. В марте 2021 года Советский районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск прокурора области к бывшему заместителю директора по научно-экспериментальной работе клиники Мешалкина, взыскав в доход Российской Федерации принадлежащую ему квартиру в США стоимостью 1 млн. 280 тыс. долларов США.

 

Ранее редакция сообщала о долгоиграющих судебных решениях в отношении объекта в Первомайском сквере.

Фото НМИЦ им. Мешалкина

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : присвоение бюджетных средств освобождение Евгения Покушалова клиника мешалкина


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