Александра Асеева лишают звания почетный житель Новосибирска

На сайте мэрии города опубликован проект решения депутатов горсовета Новосибирска о лишении звания «Почетный житель города». Речь идет об экс-председателе СО РАН Александре Асееве.

— Руководствуясь статьями 6, 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил лишить Асеева Александра Леонидовича звания «Почетный житель города», — говорится в проекте документа.

Подписать его должен председатель горсовета Дмитрий Асанцев.

Звание было присвоено Александру Асееву в мае 2018 года. Решение о лишении звания вступает в силу со дня его подписания.

В соответствии с пунктом 10 положения о звании «Почетный житель Новосибирска», лицо, удостоенное этого звания, лишается его решением депутатов горсовета на основании решения комиссии по представлению мэра Новосибирска в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении этого лица.

Напомним, Советский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении экс-председателя СО РАН Александра Асеева в июне 2023 года. В октябре приговор устоял в апелляции.

Решением суда Александр Асеев был признан виновным в мошенничестве — незаконной приватизации недвижимости, принадлежащей СО РАН в пользу своей родственницы. По версии обвинения, ущерб государству составил более 45 млн руб. Учёный был приговорён к 4 годам лишения свободы условно со штрафам в 500 тыс. руб. На коттедж, о котором идёт речь наложен арест.

Ранее редакция отмечала, что в случае отзыва это будет первый случай в истории Новосибирска. При этом гражданин будет иметь право на возвращение и звания, и пенсии. Если суд признает, что уголовное преследование было незаконным, и гражданин получит право на реабилитацию.