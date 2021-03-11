Молодым ученым предлагают установить минимальный начальный уровень зарплаты

― После резонансного заявления в прессе (О зарплате молодых ученых СО РАН ― Ред.), в рамках выполнения поручения президента России, в Новосибирской области работала целая комиссия из Миннауки РФ во главе с замминистра Андреем Омельчуком. Приезжал министр Валерий Фальков, который встречался с коллективом молодых ученых, ― сообщила на пресс-конференции в ТАСС замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

На этой встрече, по ее словам, обсуждались разные варианты решения проблемы.

― Принципиально сегодня есть понимание, что должен быть определен минимальный уровень зарплаты для молодых ученых, который позволял бы ребятам входить в эту сферу деятельности, чувствуя определенную финансовую защиту: от 17 до 20 тыс рублей. Это уже начальное устойчивое финансовое обеспечение для начинающих ученых, ― отметила Мануйлова.

Напомним, 8 февраля, в ходе заседания президентского совета по науке и образованию молодая ученая из Новосибирска Анастасия Проскурина рассказала главе государства, что ее зарплата старшего научного сотрудника составляет 25 тыс. рублей, а вместе с надбавками — 32 тыс. рублей. При этом она отметила, что после указа президента о доведении зарплат научных сотрудников до 200% от средней зарплаты по региону ученым предложили перейти на полставки, чтобы выполнить это указание в рамках существующих бюджетов. Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с этой ситуацией.