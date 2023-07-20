платные медуслуги будут предоставляться по новым правилам

Заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Альбина Гаджиева в беседе с «Лента.ру» рассказала о новых правилах предоставления платных медицинских услуг, которые вступают в силу уже с сентября, согласно соответствующему постановлению правительства.

Юрист уточнила, что ключевым нововведением для пациентов будет возможность оформить договор на платную медицинскую помощь через Интернет. После его заключения придет подтверждение с номером документа или другим идентификационным способом.

В соответствии с нововведением, пациенты будут вправе запросить свой экземпляр договора, подписанный электронной подписью исполнителя, а также предъявить претензии по поводу оказанной медпомощи или действий медперсонала в электронном виде.

По словам специалиста, пациентам ненужно предоставлять копии паспорта или СНИЛС при заключении договора, достаточно паспортных данных.

Эксперт отметила, что указанные новые правила будут действовать в течение трех лет, до сентября 2026 года.

Ранее редакция сообщала, что платные медуслуги будут предоставляться только по желанию пациента.