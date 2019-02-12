Согласована единая методика расчета тарифов по страхованию аквакультуры

— В текущем году главная задача Национального союза агростраховщиков – это запуск системы агрострахования на обновленной нормативной и методологической базе, в соответствии с изменениями закона, и технологическое развитие инструментов страховой защиты АПК, — заявил президент НСА Корней Биждов, комментируя утверждение правлением НСА планов комитетов союза на 2019 год.

Состоявшее заседание правления НСА утвердило отчеты всех комитетов и комиссий НСА за 2018 год, а также их планы на текущий годовой период.

По словам Корнея Биждова, к планам НСА на текущий год относится не только разработка стандартных форм документов договоров и урегулирования убытков, но и проект, который НСА реализует совместно с Институтом космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН). Это проведение исследования по практическому применению инструментов космомониторинга при страховании урожая сельхозкультур. Кроме того, развитию системы агрострахования будет посвящена работа по анализу возможностей применения в России программ страхования сельхозкультур по индексу урожайности.

В 2019 году господдержка агрострахования впервые распространяется на страхование рисков, связанных с производством товарной аквакультуры.

— Единая методика расчета тарифов по страхованию аквакультуры также согласована правлением НСА. Это – еще один шаг к скорейшему запуску системы субсидируемого страхования рисков товарного рыбоводства, — прокомментировал президент НСА Корней Биждов.

Фото: Gensa Gensa