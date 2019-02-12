 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Согласована единая методика расчета тарифов по страхованию аквакультуры

Страховщики уверены, что это шаг к запуску системы субсидируемого страхования рисков товарного рыбоводства.
  • 12/02/2019, 15:38
страхование аквакультуры

— В текущем году главная задача Национального союза агростраховщиков – это запуск системы агрострахования на обновленной нормативной и методологической базе, в соответствии с изменениями закона, и технологическое развитие инструментов страховой защиты АПК, — заявил президент НСА Корней Биждов, комментируя утверждение правлением НСА планов комитетов союза на 2019 год.

Состоявшее заседание правления НСА утвердило отчеты всех комитетов и комиссий НСА за 2018 год, а также их планы на текущий годовой период.

Рыбохозяйственные компании Новосибирска намерены добыть более 7 тыс тонн

— Основной блок задач НСА в текущем году связан с изменениями в законе об агростраховании, — пояснил президент союза Корней Биждов. — Главные из этих изменений – отмена порога гибели урожая для признания события страховым, который ранее составлял 20% от запланированного объема, расширение диапазона безусловной франшизы, лимита страховой суммы, а также – введение возможности страховать урожай от отдельных рисков вместо полного набора, как ранее. Внесены изменения и в порядок страхования сельхозживотных. Все эти инновации требуют существенных корректировок единых стандартных правил агрострахования с господдержкой, а также методик расчета тарифов. Работу над ними НСА должен завершить в первом квартале текущего года.

По словам Корнея Биждова, к планам НСА на текущий год относится не только разработка стандартных форм документов договоров и урегулирования убытков, но и проект, который НСА реализует совместно с Институтом космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН). Это проведение исследования по практическому применению инструментов космомониторинга при страховании урожая сельхозкультур. Кроме того, развитию системы агрострахования будет посвящена работа по анализу возможностей применения в России программ страхования сельхозкультур по индексу урожайности.

В 2019 году господдержка агрострахования впервые распространяется на страхование рисков, связанных с производством товарной аквакультуры.

— Единая методика расчета тарифов по страхованию аквакультуры также согласована правлением НСА. Это – еще один шаг к скорейшему запуску системы субсидируемого страхования рисков товарного рыбоводства, — прокомментировал президент НСА Корней Биждов.

Фото: Gensa Gensa

Популярное с сайта

Программная платформа РАР поможет определить экологичность и энергоэффективность предприятий

Программная платформа РАР поможет определить экологичность и энергоэффективность предприятий

13/02/2019, 15:31
К программе уже подключена одна котельная в городе Рубцовске Алтайского края.
Новосибирцы в шорт-листе Национальной премии «Серебряный Лучник»

Новосибирцы в шорт-листе Национальной премии «Серебряный Лучник»

13/02/2019, 15:27
Победитель премии определится 21 февраля в Москве.
На Плющихинский жилмассив по концессии пустят трамвай

Инвестор готов вложить в трамвай на Плющихе 6,7 млрд рублей

13/02/2019, 14:43
В рамках концессии компания планирует построить трамвайные пути, провести реконструкцию депо и купить современные вагоны.

Актуальный разговор

В Израиле прогнозируют рост турпотока из регионов России

Новосибирск входит в тройку лидеров по турпотоку в Израиль

Все материалы
Новости

Отмену налога на ТКО необходимо ускорить

13/02/2019, 18:28

Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Толмачёво будет выполнен из стекла

13/02/2019, 17:47

Новосибирские компании вошли в рейтинг «ТехУспех-2018»

13/02/2019, 17:07

В 2018 году в инфраструктуру Новосибирского региона ЗСЖД инвестировано более 7 млрд рублей

13/02/2019, 16:02

К концу 2018 года на каждые 100 км теплосетей Новосибирска приходилось 110 дефектов

13/02/2019, 15:36

Программная платформа РАР поможет определить экологичность и энергоэффективность предприятий

13/02/2019, 15:31

Новосибирцы в шорт-листе Национальной премии «Серебряный Лучник»

13/02/2019, 15:27

Инвестор готов вложить в трамвай на Плющихе 6,7 млрд рублей

13/02/2019, 14:43

Транссибирский Арт-Фестиваль представит новосибирским зрителям мировые премьеры

13/02/2019, 13:42

Как ликвидировать административные барьеры в сфере природопользования

13/02/2019, 13:36

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×