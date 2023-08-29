Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придет похолодание

Синоптики прогнозируют понижение температуры. Об этом говорят популярные сервисы погоды.

По данным Яндекс-Погода, в субботу, 2 сентября, весь день будет облачно с прояснением. Утром будет от +12 до +17, днем +20…+21, а вечером уже +18.

День 3 сентября для новосибирцев станет еще более прохладным. Утром +12…+16 и пасмурно, днем +20 с облачностью. Вечером опять +18.

Синоптики Gismeteo сходится с своими коллегами из Яндекса по температуре. Однако отмечают, что в субботу ближе к вечеру начнется дождь, который продлится до 22:00 часов. А в воскресенье дождь начнется в 7 утра и будет лить весь день.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики рассказали, какая погода будет 1 сентября в Новосибирске.