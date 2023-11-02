В школах появится должность медсестры

Минздрав РФ поддержал инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о прикреплении школьных врачей к медорганизациям и о введении должности медсестры в образовательных учреждениях, передает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

В ближайшей перспективе Минздрав разработает новые правила оказания медпомощи в школах.

Кроме того, Яровая планирует провести совещание по развитию системы медицинского сопровождения детей в школах. При этом Минздрав совместно с Минпросвещением разрабатывают форму для сверки ресурсного обеспечения медкабинетами образовательных организаций.

Ранее редакция сообщала, что в школах запретят пользоваться мобильными телефонами во время уроков.