В школах запретят пользоваться мобильными телефонами во время уроков

Госдума рассмотрит законопроект, ограничивающий использование мобильных телефонов учениками во время занятий. Соответствующий документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно пояснительно записке, чтобы создать благоприятные условия для проведения педагогами учебных занятий, во время их проведения использование средств связи для школьников не допускается.

Исключениями станут случаи, предусмотренные образовательной программой, а также угроза жизни и здоровью школьников.

Законопроект призван повысить авторитет педагогической профессии.

Кроме того, законопроект предусматривает алгоритм непременного рассмотрения администрацией школы обращений учителей о применении дисциплинарных взысканий к обучающимся, нарушившим правила внутреннего распорядка учебного учреждения.

Ранее редакция сообщала, что школа уйдет на карантин, если заболели более 20% детей.