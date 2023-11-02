Стоимость благоустройства парка «Каменка» в Новосибирске выросла до 384 млн рублей

Стоимость первого этапа благоустройства парка «Каменка» выросла на 30%. Об этом рассказали в мэрии города. Причина — рост цен на строительные материалы.

Отмечается, что в правительстве РФ допустили увеличение стоимости ранее заключенных контрактов. Перерасчет был одобрен.

С подрядчиком было подписано допсоглашение. Теперь стоимость первого этапа строительства парка «Каменка» составляет 384,538 млн рублей (изначально была 299 млн рублей). Проект реализуется за счёт федерального, регионального бюджетов, а также предусмотрено софинансирование расходов из городского бюджета.

Напомним, что территория в пойме реки Каменки в границах улиц Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, переулка Трикотажстроя, Есенина, Трактовой, Волочаевской входит в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» приоритетного федерального проекта «ЖКХ и Городская среда». Работы начались в апреле 2022 года. Завершение работ изначально было намечено на октябрь 2023 года. Позже власти города сообщили, что сдача парка намечена на лето 2024 года. Работы ведет ООО «ПСК «Развитие».

Основная идея парка — формирование ландшафтно-прогулочной территории, затопляемой в весеннее половодье. Функциональное зонирование парка выстроено в соответствии с ежегодными колебаниями уровня воды. В затапливаемой части реки не планируется никаких объектов. Дорожки располагаются на приподнятых мостках, которые могут затапливаться.

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