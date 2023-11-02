В школе под Новосибирском родители учеников получили повестки

В социальных сетях родители учеников активно обсуждают повестки, которые им прислали из образовательного учреждения.

― Новшество в образовании, когда нет других вариантов, ― подписали фотографию возмущенные мамы.

Администрация школы не стала отрицать факта рассылки данных уведомлений. Директор подчеркнула, что этот способ вызова родителей на беседу оказался действенным.

Случаи, когда мамы и папы игнорируют приглашения на участие в комиссии или беседу с педагогами, к сожалению, участились. Форма повестки придала вызову официальный формат.

В комментариях под постом в социальных сетях многие родители одобрили решение школы и обратили внимание на обязательность исполнения.