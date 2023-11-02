«Новоколледж» нашел другое здание для переезда после вмешательства прокуратуры

Жители ЖК «Огни Сибири» выступили против соседства с «Новоколледжем». Группа активистов пожаловалась в прокуратуру.

― Мерами реагирования прокурора Центрального района не допущено нарушение жилищных прав граждан, проживающих в комплексе «Огни Сибири» и более 300 студентов на получение образования в надлежащих условиях, ― прокомментировали в ведомстве.

Директор колледжа Юрий Лобанов нашел выход из ситуации. О новом решении он сообщил на своей странице ВКонтакте.

― Друзья, если вы с замиранием сердца следите за драматическим переездом Новоколледжа в ЖК «Огни Сибири», то наступает кульминационный момент. Сегодня у нас появился альтернативный вариант для переезда ― отдельный этаж в бизнес-центре на Красном проспекте, 86/2. Студенты и преподаватели будут тайным голосованием решать, какой вариант им нравится больше, ― написал Лобанов.

Окончательные результаты будут объявлены 3 ноября в 9 часов утра.