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Яндекс назвал страны и курорты, где отдыхают новосибирцы этим летом

Доля запросов про путешествия у новосибирцев самая низкая среди российских городов-миллионеров.
  • 09/07/2019, 13:10
Яндекс назвал страны и курорты, где отдыхают новосибирцы этим летом

Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» проанализировали запросы омичей за июнь 2019 года, чтобы выяснить, какие направления наиболее популярные у новосибирцев.

Среди российских направлений на первом месте рейтинга оказалась Москва, на втором- Сочи (он на первой строчке общероссийского рейтинга предпочтений туристов), на третьем — Санкт-Петербург, на четвертом — Красноярск. Замыкает пятерку популярных российских  направлений Барнаул.

Аналитики отметили, что в топ-15 самых популярных в Новосибирске российских направлений, помимо южных курортов и больших городов, вошли Белокуриха, Иркутск и Владивосток, которых нет в общероссийском списке популярных маршрутов. Отмечается, что про Алтай новосибирцы спрашивают у Яндекса в шесть с половиной раз чаще среднего. При этом, эксперты подчеркивают, что в Новосибирске сравнительно невысокий интерес к туризму: доля запросов про путешествия здесь самая низкая среди российских городов-миллионеров.

Самый популярный у новосибирцев вариант выездного туризма — слетать в Турцию. Помимо неё в пятёрку самых востребованных в Новосибирске туристических стран вошли Таиланд, Вьетнам, Италия и Китай.

— В Новосибирске в полтора раза чаще, чем в других больших городах, ищут информацию о поездках в Восточную и Южную Азию. Если говорить о странах, то новосибирцы в два раз чаще среднего спрашивают про Вьетнам, Монголию и Киргизию и Таиланд, — отмечают аналитики Яндекса.

Фото: pixabay.com, автор- oneginwiktor

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