В Сибири осужденному азербайджанцу добавили срок за оправдание теракта в Беслане

Заключенному в красноярской тюрьме добавили срок наказания за публичное оправдание и пропаганду терроризма. В места лишения свободы гражданин Азербайджана Эльнур Ахмедов попал по приговору Барабинского районного суда Новосибирской области.

По данным следствия, находясь в камере ФКУ «Тюрьма» ГУФСИН России по Красноярскому краю, в разговорах с другими осужденными публично заявлял о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, оправдывая деятельность лиц, совершивших террористические акты в театре на Дубровке и в школе г. Беслан*. На него завели уголовное дело.

— По совокупности приговоров путем частичного присоединения не отбытой части наказания по приговору Барабинского районного суда Ахмедову назначено окончательное наказание в виде лишения свободы в ИК особого режима на срок 15 лет со штрафом в размере 500 000 рублей, — сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Ранее редакция сообщала о том, что заключенного одной из новосибирских колоний будут судить за пропаганду АУЕ**. Он объявил осужденным о покровительстве со стороны активистов криминального движения и призвал к насилию по отношению к правоохранителям.

*Захват заложников в период с 23 по 26 октября 2002 года в ДК ОАО «Московский подшипник» (театральный центр на Буровке г. Москва, уголовное дело возбуждено 23 октября 2002 года Генеральной прокуратурой РФ по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 206 УК РФ), захват заложников в период с 1 по 3 сентября 2004 года на территории средней общеобразовательной школы № 1 в г. Беслан Республики Северная Осетия – Алания (уголовное дело возбуждено 1 сентября 2004 года Генеральной прокуратурой РФ по ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 205, ч.3 ст. 206 УК РФ).

** Признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.