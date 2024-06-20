Экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова побывала в Узбекистане

Анна Терешкова, которая ранее занимала должность вице-мэра Новосибирска, поделилась в своём Telegram-канале снимками, сделанными во время отдыха в Узбекистане.
— Решила посмотреть, как работает туристический бизнес в Узбекистане, и заодно полюбоваться историческими достопримечательностями мирового уровня, — сообщила Анна Терешкова.
Жительница Новосибирска побывала в Бухаре и сделала памятные фото.
Терешкова отметила, что в в Бухаре сберегли историю и величие для будущих поколений, а это повод углубиться в историю СССР. Также она порассуждала о климате в Сибири.
— Когда мне говорят, что у вас в Сибири холодно, я всегда отвечаю: а как же в жарких странах? Там все наоборот. Надо уметь любить и принимать свой климат, — отметила Терешкова.
При этом она признала, что в пустыне ужасная жара, но назвала ее «неповторимыми впечатлениями».
Ранее редакция сообщала о том, что Анна Терешкова попрощалась с коллегами из мэрии Новосибирска.
Источник фото: Телеграм-канал Анны Терешковой, фото из личного архива .
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