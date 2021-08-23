В Сибири почти четверть работающих вакцинировались под угрозой увольнения

В Сибирском федеральном округе 22% работников столкнулись с угрозой увольнения в случае отказа от вакцинации, таковы результаты опроса, проведенного разработчиком CRM для бизнеса «Мегаплан» совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

При этом 95% работников сталкивались с коллегами, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса.

— 17% опрошенных сотрудников из Сибири заявили, что работодатели заставили их вакцинироваться, еще 25% ответили, что их «не заставляли, но убеждали», а 58% — что в их компаниях вакцинация проводилась на добровольной основе, — сообщают авторы исследования.

Убеждали сотрудников вакцинироваться всеми доступными способами.

— На вопрос о том, обещали ли сотрудникам какие-либо преференции на работе за вакцинацию, положительно ответили всего 21% опрошенных: из них 11% обещали выходные после вакцинирования, 7% — бонусы к зарплате, а 3% — небольшие презенты. Остальным руководство не обещало никаких бонусов за сделанную прививку, более того: 22% рассказали, что им пригрозили увольнением в случае отказа от вакцинации, а 1% — что им пообещали снизить зарплату, — говорится в исследовании.

Кроме того, введение условно-принудительной вакцинации считают необходимой мерой лишь 24% сибирских респондентов, 57% уверены, что прививаться или нет — это личное дело каждого. 19% ответили, что они против вакцинации.

Респонденты, не поддерживающие вакцинацию работников, объясняют это следующим образом: 63% считают, что государство таким образом преследует корыстные цели, 54% боятся навредить собственному здоровью, 33% считают, что нельзя перекладывать ответственность за вакцинацию на бизнес, 32% не доверяют отечественным препаратам, 12% ждут появления в России зарубежной вакцины.

68% руководителей, принимавших участие в опросе, не согласны, что сотрудников, которые отказываются прививаться, нужно отстранять от работы. 6%, наоборот, однозначно поддерживают эту точку зрения, 3% отмечают, что просто нет выхода («Если не отстранить, к компании применят штрафы»), 24% полагают, что отстранять нужно, если у человека нет уважительных причин для отказа от вакцинации.

По мнению руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой, массового перехода работников-отказников от вакцинации из одних отраслей бизнеса в другие не будет, как и массовых увольнений.