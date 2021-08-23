Душевые системы – превратите принятие душа в удовольствие!

На сегодняшний день производители сантехнического оборудования предлагают множество различных душевых систем, которые способны превратить принятие душа в невероятно приятную и полезную процедуру.

Самой элементарной и, вместе с тем, самой распространенной на территории России душевой системой является классический ручной душ, который состоит из держателя и душевой насадки. Такая система монтируется на смеситель при помощи шланга.

Очень популярны душевые гарнитуры, в их комплектацию входит шланг, ручной душ, держатель и штанга. Штанга бывает неподвижной или поворотной. Такая система также имеет верхний душ (так называемую «тарелку»).

Современные душевые системы часто имеют в комплекте универсальные насадки, способные по-разному подавать воду. Благодаря этим насадкам можно наслаждаться не только обыкновенным, но и аэрированным, силовым, монодушем и др. Каждый из данных видов душа обладает своими особенностями. К примеру, аэрированный душ способен подавать воду с воздушными пузырьками, благодаря чему струи воды становятся невероятно «мягкими» и приятными. Иные виды разбрызгивания являются комбинацией из вышеперечисленных типов душа.

Одна из самых удобных и функциональных душевых систем – система, которая включает в себя гидромассажные панели, смеситель, ручной душ с гибким шлангом, переключатель гидромассажных режимов и верхний душ. Такая душевая система поможет Вам держать свое тело в чистоте и в прекрасной форме.

Можно принять душ, выбрав любой вид при помощи универсальной насадки, а можно и побаловать свое тело гидромассажем, который Вам принесет не только пользу, но и удовольствие.

Душевые системы способны создавать для Вас эффект водопада и помогать расслабиться под водяными мягкими струями, которые обогащены воздушными пузырьками. Многие из них призваны выполнять множество дополнительных функций. К примеру, есть душевые системы, которые автоматически регулируют температуру и напор воды (в них встроен термостат и редукционный клапан), что дает возможность принимать душ с комфортом. Редукционный клапан и термостат, которые встроены в душевую систему, дают возможность избежать неприятных сюрпризов, таких как перепады с напором воды.

Источник: Компания КЕРАМ МАРКЕТ

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