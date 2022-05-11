Три экспериментальные станции «СКИФа» упростят из-за санкций

— Некоторые станции, которые мы планировали запустить в первой очереди ЦКП «СКИФ», мы планировали под ключ заказать за рубежом: в Германии и Великобритании. Но сейчас в силу сложившихся обстоятельств работаем над их корректировкой, — сообщил на пресс-конференции директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.

Самая проблемная станция, по его словам, — станция мягкого рентгеновского излучения для исследования поверхности. Ее планировали заказать в Берлине, так как для формирования излучения по данной технологии на станции должен использоваться решеточный монокристалл и детекторы, которые в России не производят.

Сейчас по двум станциям — 1.2 «Структурная диагностика» и 1.4 «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм» придется делать серьезную модификацию.

— Мы решили модернизировать станции, которые сейчас работают в центре коллективного пользования по синхротронным исследованиям в ИЯФ СО РАН. Мы их поставим на поворотный магнит и перенесем в ЦКП «СКИФ». Это во многом закроет потребности российских ученых в рамках EXAFS (станция спектроскопии), — говорит Бухтияров. — Эта станция будет не то, чтобы худшего качества, а меньших возможностей. Но за счет переноса у нас будет пучок на несколько порядков лучше. Во-вторых, пройдет модернизация в рамках одного из больших проектов, которые выиграл Институт катализа, так называемый «стомиллионник». Часть этих средств будет направлена на модернизацию станций EXAFS с расширением их возможностей. Еще одна четная станция со спектроскопией останется в планах, и мы будем думать, как это сделать в следующие годы.

Нюансы создания станции 1.6 «Электронная структура» Институт катализа сейчас обсуждает с коллегами из НГТУ.

— Там очень профессиональная команда, имеющая большой опыт работы на источниках синхротронного излучении во Франции. С ними дорабатываем облегченную станцию по сравнению с тем, что они хотели, — добавил Бухтияров.

С нечетными станциями, которые планировалось ввести в первой очереди ЦКП «СКИФ», проблем практически нет, даже несмотря на то, что при их создании используются иностранные компоненты.

— Большая часть оборудования для станций 1.1 «Микрофокус», 1.3 «Быстропротекающие процессы» и 1.5 «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне» изготавливается внутри России. Иностранные компоненты мы будем заменять на отечественные плюс ищем альтернативу в Китае и Бразилии, активно взаимодействуем с коллегами из этих стран, — говорит Валерий Бухтияров.

Запустить работу по созданию нечетных станций планируется в этом году. До сентября Институт катализа намерен заключить контракты с организациями, которые будут курировать эти проекты. В частности, Институт гидродинамики СО РАН будет головным исполнителем по станции быстропротекающих процессов. Идут переговоры с рядом томских институтов.

— В итоге мы по-прежнему планируем запустить в первой очереди шесть станций, с некоторой корректировкой планов. Обсуждаем этот вопрос с Миннауки РФ и коллегами из Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры, — говорит директор Института катализа. — На этой неделе к нам приедут коллеги из Курчатовского института, будем в целом обсуждать выполнение программы синхротронных и нейтронных исследований.

Директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев добавил, что на сегодняшний день уже изготовлены 50% оборудования для инжекционного комплекса синхротрона, началась его сборка, в ближайшее время будут сданы первые сборки бустера. Летом в специальном защищенном зале ИЯФ СО РАН планируется получить на оборудовании первой сборки первый пучок электронов. К сборке основного синхротрона команда приступит в октябре – ноябре 2023 года, после сдачи объекта ЦКП.

Замгубернатора Ирина Мануйлова отметила, что уже 25 крупных компаний РФ заявили об интересе к исследовательским мощностям ЦКП «СКИФ». Речь идет о таких структурах, как «Росатом», «Газпром», «Ростех», «Сибур», а также компаниям биомедицинского профиля.

Напомним, в рамках ЦКП «СКИФ» к 2024 году в Новосибирске планируется построить шесть экспериментальных станций, а к 2030-му их число должно вырасти до 30.

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» Института катализа СО РАН — проект класса «Большая наука» с синхротроном поколения 4+, который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Уникальные характеристики нового синхротрона позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — физике и геологии, химии и материаловедении, биологии и медицине, гуманитарных науках. Также ЦКП «СКИФ» поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий. Расчетный объем финансирования проекта — 47 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что курировать строительство синхротрона в Новосибирске будет экс-министр.