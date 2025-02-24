В Сибири вырос уровень закредитованности населения

В январе 2025 года самый высокий уровень долговой нагрузки среди регионов Сибири был зафиксирован в Туве — 151,6%. Средний размер задолженности на одного человека перед банками — 421,1 тыс. рублей. За год эта сумма увеличилась на 205,6 тысяч рублей.

Согласно рейтингу «РИА Новости», в Республике Алтай долговая нагрузка на население достигла 74%. Средний размер задолженности на одного человека в этом регионе составляет 466,9 тысяч рублей, что на 47,7 тысяч больше, чем в прошлом году.

На третьем месте в списке оказалась Новосибирская область, где индикатор долговой нагрузки — 73,4%. Средний размер долга в регионе составляет 564,1 тысяч рублей, увеличившись на 25,6 тысяч по сравнению с прошлым годом.

В Алтайском крае уровень долговой нагрузки достиг 65,3%, а средняя задолженность составила 362,2 тысячи рублей, увеличившись на 10,2%. В Омской области этот показатель составил 63,7%, а средний объём задолженности превысил 421,1 тысячи рублей, увеличившись на 21,1 тысячи.

В Хакасии и Иркутской области показатели немного ниже: 62,1% и 504 тысячи рублей соответственно, что на 22,9% и 16,6 тысячи больше, чем в предыдущие периоды.

В трёх других регионах СФО индикатор долговой нагрузки оказался менее 55%:

В Томской области — 54,7%, средний объём задолженности составил 428,2 тысячи рублей (+9,1 тысячи рублей).

В Кузбассе — 53,6%, 426,7 тысячи рублей (+16 тысяч рублей).

В Красноярском крае — 52,1%, 498,3 тысячи рублей (+3,8 тысячи рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что ПСБ в Новосибирске нарастил кредитование малого и среднего бизнеса региона. Более чем на треть.