В Сибири вырос уровень закредитованности населения

В январе 2025 года самый высокий уровень долговой нагрузки среди регионов Сибири был зафиксирован в Туве — 151,6%. Средний размер задолженности на одного человека перед банками — 421,1 тыс. рублей. За год эта сумма увеличилась на 205,6 тысяч рублей.
Согласно рейтингу «РИА Новости», в Республике Алтай долговая нагрузка на население достигла 74%. Средний размер задолженности на одного человека в этом регионе составляет 466,9 тысяч рублей, что на 47,7 тысяч больше, чем в прошлом году.
На третьем месте в списке оказалась Новосибирская область, где индикатор долговой нагрузки — 73,4%. Средний размер долга в регионе составляет 564,1 тысяч рублей, увеличившись на 25,6 тысяч по сравнению с прошлым годом.
В Алтайском крае уровень долговой нагрузки достиг 65,3%, а средняя задолженность составила 362,2 тысячи рублей, увеличившись на 10,2%. В Омской области этот показатель составил 63,7%, а средний объём задолженности превысил 421,1 тысячи рублей, увеличившись на 21,1 тысячи.
В Хакасии и Иркутской области показатели немного ниже: 62,1% и 504 тысячи рублей соответственно, что на 22,9% и 16,6 тысячи больше, чем в предыдущие периоды.
В трёх других регионах СФО индикатор долговой нагрузки оказался менее 55%:
Ранее редакция сообщала о том, что ПСБ в Новосибирске нарастил кредитование малого и среднего бизнеса региона. Более чем на треть.
Источник фото: Freepik / Автор — jannoon028
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