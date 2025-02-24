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Рособрнадзор определил минимальные баллы по русскому языку для детей мигрантов

  • 24/02/2025, 12:00
Автор: Оксана Мочалова
Рособрнадзор определил минимальные баллы по русскому языку для детей мигрантов
Для подтверждения соответствия требованиям им достаточно набрать три балла

Рособрнадзор скорректировал проект приказа об определении минимального количества баллов для прохождения детьми иностранных граждан и лиц без гражданства тестирования на знание русского языка для приема в российскую школу. Новая версия документа опубликована на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, для подтверждения соответствия требованиям владения русским языком необходимо набрать 3 балла (удовлетворительно).

Тестирование проводится по диагностическим материалам, составленным в соответствии с требованиями, установленными приказом Минпросвещения России. Варианты тестирования создаются для каждого класса школы с 1 по 11 класс.

В первом варианте проекта приказа Рособрнадзор предлагал считать тест сданным успешно, если 30% ответов в нем будут правильными. Однако документ был жестко раскритикован депутатами Госдумы. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, такое тестирование является фикцией и формализмом.

Документ должен вступить в силу с 1 апреля 2025 года. Его проект опубликован для общественного обсуждения.

Напомним, в декабре 2024 года в Госдуме приняли закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком.

Стоит отметить, что в Новосибирске обнаружили 15 школ, в которых ученики абсолютно не говорят на русском языке и не понимают его. Это дети из семей мигрантов, недавно приехавших в сибирскую столицу. По словам администрации учебных заведений, в каждом классе в среднем до пяти таких учеников и это является серьёзной проблемой, потому что учителей никто не учил работать с такими детьми.

Ранее редакция сообщала, что частным клиникам Новосибирска предлагают запретить проводить медосмотры мигрантов. Законодатели рассчитывают, что это позволит пресечь выдачу формальных справок.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Общество Власть Образование

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : тестирование русский язык дети мигрантов


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