Рособрнадзор определил минимальные баллы по русскому языку для детей мигрантов

Рособрнадзор скорректировал проект приказа об определении минимального количества баллов для прохождения детьми иностранных граждан и лиц без гражданства тестирования на знание русского языка для приема в российскую школу. Новая версия документа опубликована на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, для подтверждения соответствия требованиям владения русским языком необходимо набрать 3 балла (удовлетворительно).

Тестирование проводится по диагностическим материалам, составленным в соответствии с требованиями, установленными приказом Минпросвещения России. Варианты тестирования создаются для каждого класса школы с 1 по 11 класс.

В первом варианте проекта приказа Рособрнадзор предлагал считать тест сданным успешно, если 30% ответов в нем будут правильными. Однако документ был жестко раскритикован депутатами Госдумы. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, такое тестирование является фикцией и формализмом.

Документ должен вступить в силу с 1 апреля 2025 года. Его проект опубликован для общественного обсуждения.

Напомним, в декабре 2024 года в Госдуме приняли закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком.

Стоит отметить, что в Новосибирске обнаружили 15 школ, в которых ученики абсолютно не говорят на русском языке и не понимают его. Это дети из семей мигрантов, недавно приехавших в сибирскую столицу. По словам администрации учебных заведений, в каждом классе в среднем до пяти таких учеников и это является серьёзной проблемой, потому что учителей никто не учил работать с такими детьми.

Ранее редакция сообщала, что частным клиникам Новосибирска предлагают запретить проводить медосмотры мигрантов. Законодатели рассчитывают, что это позволит пресечь выдачу формальных справок.