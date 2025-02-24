В Новосибирске снова начали расти цены на говядину

В 2024 году новосибирцы неоднократно отмечали резкий рост цен на красное мясо в магазинах и на рынках города. Самый заметный скачок произошел в середине осени прошлого года. Тогда буквально за пару недель говядина подорожала сразу на пятьдесят рублей. Одновременно поднимались цены и на другие виды мяса. Так, в начале лета абсолютным лидером стала баранина — с начала года ее цена выросла на 95 рублей и по последним данным составила 625,45 рублей за килограмм.

На неделе с 10 по 17 февраля этого года цены на говядину вновь поползли вверх. Буквально за неделю килограмм красного мяса подорожал на 14 рублей — до 626 рублей. Хотя еще в начале года килограмм говядины стоил 599 рублей. Такие данные привели в Новосибирскстате. Стоит отметить, что в магазинах города говядина уже продается по цене более 850 рублей за кг с учетом скидки, на рынках — она стоит около 1000 рублей.

При этом дорожают и другие виды мяса. Например, свинина за ту же неделю поднялась в цене на три рубля до 393 рублей за килограмм. А по сравнению с началом года она подорожала на пять рублей. Еще более заметен рост цен в категориях охлажденного и замороженного куриного мяса. С начала февраля белое мясо стало дороже на 12 рублей, с 216 рублей до 228 рублей за килограмм. На три рубля поднялась в цене и мороженая рыба, до 297 рублей.

Лидерами роста цен также стали картофель и молоко. Так, корнеплоды с декабря прошлого года подорожали на 8,1%, а молоко — на 2,8%.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость килограмма сливочного масла в Новосибирске перевалила за 1300 рублей.