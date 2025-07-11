В Сибири выявлена новая схема мошенничества с «переводом» наличных в ящик

Злоумышленники представляются сотрудниками финансовых организаций или правоохранительных органов и убеждают жертву в якобы существующей угрозе хищения средств со счёта.

В ходе разговора мошенники предлагают «срочно обезопасить» деньги, положив наличные в собственный почтовый ящик или в почтовый ящик по указанному адресу. После этого курьер, действующий в сговоре с преступниками, забирает средства.

Эксперты подчеркивают, что схема является развитием ранее известных методов социальной инженерии, где на жертву оказывается психологическое давление. При этом акцент делается не на перевод средств, а на физическое изъятие наличных.

— Это новая вариация схемы с «безопасным хранением«. Преступники адаптируются к росту финансовой грамотности и используют неожиданные способы давления, — предупреждают в банке. — Безопасность возможна только в рамках вашего действующего банковского счёта.

Пользователям напоминают, что ни одна кредитная организация или государственное ведомство не имеет права требовать физического перемещения денег для «спасения». При любом сомнительном звонке рекомендуется прервать разговор и самостоятельно обратиться в банк или в полицию по официальным номерам.