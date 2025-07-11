Признаки бронхиальной астмы назвали медики Новосибирска

Бронхиальная астма — одно из самых распространённых заболеваний, поражающее как детей, так и взрослых. Важно вовремя заметить симптомы и обратиться к специалисту.

Она может проявиться в любом возрасте: у детей атопический дерматит часто диагностируют в первый год, а симптомы астмы могут появиться позже. Родителям детей-аллергиков рекомендуется регулярно посещать аллерголога, так как у детей особенное строение бронхиального дерева, что может привести к осложнениям, требующим срочной помощи.

Заболевание у взрослых может проявляться по-разному. Если у пациента наблюдаются лёгкие симптомы, важно обратиться к аллергологу-иммунологу. Врач проведёт обследование и назначит лечение. Дарья Дёмина объясняет, что при выявлении аллергенов, вызывающих симптомы, специалист прописывает необходимые лекарства.

Эксперт добавила, что пациентам, страдающим бронхиальной астмой с восприимчивостью к растительным аллергенам или с аллергическим ринитом, рекомендуется закрывать окна или проветривать помещения, завешивая окна влажной марлей, чтобы пыльца оседала на ней.

— Приходя домой, пациент должен принимать душ, умываться, проводить туалет носа, чтобы смывать аллергены со слизистой, — уточнила Дарья Дёмина, главный внештатный аллерголог-иммунолог Минздрава Новосибирской области, изданию Горсайт.

Врач-пульмонолог Городской клинической больницы №1 Тамара Ермаченко рассказала о нюансах лечения этого заболевания.

— Если пациенту с аллергией назначили антигипертензивные препараты, а при их приёме возник кашель, необходимо обязательно сказать об этом врачу. Он назначит другие медикаменты, — пояснила эксперт.

Болезнь могут спровоцировать физическая нагрузка, изменения климата и стресс. Перед физической активностью рекомендуется использовать ингалятор короткого действия за 30 минут. При стрессе следует принимать успокоительные или обратиться к психотерапевту. На морозе лучше использовать ингалятор перед прогулкой. Признаки астмы: сухой, надсадный кашель с хрипами.

Приступы астмы часто случаются ночью. Если вы испытываете затруднённое дыхание, кашель с хрипами, обратитесь к пульмонологу. Врач назначит флюорографию и спирометрию для оценки функции внешнего дыхания. При необходимости проведут дополнительные исследования.

— Если астма подтверждается, то, возможно, потребуется консультация аллерголога с проведением накожных и внутрикожных проб на выявление аллергии к тем или иным веществам. Далее назначают лечение, — заключила Тамара Ермаченко.

Ранее редакция сообщала о причинах появления крапивницы. В регионе одной из главных причин такой аллергической реакции являются паразитарные инвазии.