Глава Союза отцов в Новосибирске высказался о скидке на места для поцелуев в кино

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил скидки для семейных пар на специальные места в кинотеатрах для укрепления семейных отношений и увеличения посещаемости кинотеатров. Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров считает, что такими мерами поставленных целей не достигнуть.

— Я думаю, для молодёжи, конечно, будет приятно получить скидку. Но если они захотят поцеловаться, то им неважно, будет это место для поцелуев, или какое-то другое, — отметил глава Союза отцов в беседе с Горсайтом.

Майоров считает, что для повышения посещаемости кинотеатров нужно предлагать зрителям хорошие и качественные фильмы. Люди идут в кино в первую очередь ради кинопросмотра. Возможно, у них возникнет желание пообщаться или поцеловаться, но вряд ли кто-то специально пойдет в кинотеатр ради этого.

Он подчеркнул важность развития отечественного кино: необходимо создавать фильмы разных жанров для зрителей всех возрастов. По его мнению, главное для зрителей — это талантливая актёрская игра и увлекательный сюжет.

— Хочется, чтобы было больше нашего кино. Ну, и зарубежное киноискусство тоже не надо исключать. Не стоит замыкаться и вводить какие-то ограничения. Главное, чтобы картина была качественной. А действительно хорошие фильмы снимают в разных странах, — поделился глава Союза отцов

Он отметил, что для привлечения бОльшего числа посетителей стоит предоставлять скидки многодетным семьям, особенно в период каникул. По мнению общественника, для них такие льготы будут наиболее значимыми.

Ранее редакция сообщал о том, что Сергей Майоров против идеи требовать отчет за алименты. Такая мера приведет к лишней бюрократии.