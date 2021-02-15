В Сибири задержаны подозреваемые в финансировании террористической деятельности

— УФСБ России по Новосибирской и Томской областям в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в г. Новосибирске и г. Томске пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад», причастных к финансированию террористической деятельности, —говорится в сообщении УФСБ по Новосибирской области.

Отмечается, что в отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья и гражданина России, задержанного и доставленного в г. Новосибирск из Томской области, следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности).

— По данным следствия, в 2020 году подозреваемые регулярно осуществляли денежные переводы на банковские карты, используемые для нужд террористической организации, — уточнили в пресс-службе.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.