В следующем году увеличен норматив бесплатного питания в школьных столовых Новосибирской области

В 2024 году в Новосибирской области вырастет норматив бесплатного школьного питания. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
— С 1 января 2024 года предусмотрена индексация на 4,9% нормативов обеспечения питанием на льготных условиях (бесплатным питанием) за счет средств регионального бюджета, — говорится в сообщении.
Также за счет средств федерального, областного и местного бюджетов предусмотрено повышение стоимости питания обучающихся начальных классов.
Напомним, в настоящее время льготное питание предоставляется всем детям участников СВО, обучающимся 5 – 11 классов.
Ранее редакция сообщала о том, что рестораны Сибири будут прирастать школьной столовой.
Фото: Freepik — fabrikasimf
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