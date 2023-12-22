В следующем году увеличен норматив бесплатного питания в школьных столовых Новосибирской области

В 2024 году в Новосибирской области вырастет норматив бесплатного школьного питания. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— С 1 января 2024 года предусмотрена индексация на 4,9% нормативов обеспечения питанием на льготных условиях (бесплатным питанием) за счет средств регионального бюджета, — говорится в сообщении.

Также за счет средств федерального, областного и местного бюджетов предусмотрено повышение стоимости питания обучающихся начальных классов.

Напомним, в настоящее время льготное питание предоставляется всем детям участников СВО, обучающимся 5 – 11 классов.

Ранее редакция сообщала о том, что рестораны Сибири будут прирастать школьной столовой.