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Рестораны Сибири будут прирастать школьной столовой

  • 06/06/2023, 18:05
финал конкурса школьных столовых Новосибирской области
Так выглядит блюдо, вышедшее в финал конкурса школьных столовых Новосибирской области.

Разработанное в тесном сотрудничестве с Новосибирским НИИ гигиены, это блюдо стало победным  козырем в притязаниях столовой Второй Новосибирской гимназии и ее шеф-повара (в штатном расписании повар-заготовитель) Альфии Стаселько на высшую ступеньку пьедестала. Между прочим (дамы, не падайте в обморок), с точки зрения человеческого метаболизма, оно идеально: энергетическая ценность этого блюда 120.5 килокалорий, а удельный вес витаминов и минералов в порции — 46.1 мг.  Говорят, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, отведав  «шарики»,  приказал хранить рецепт в тайне, но Альфия Анатольевна все равно раскрыла секрет их приготовления:

  1. В картофельное пюре добавляют сливочное масло, кипяченое молоко, соль и лимонную кислоту, чтобы из полученной массы, когда она остынет, сделать шарики с добавлением либо морковного, либо свекольного пюре.
  2. Готовые шарики обваливают в планировочных сухарях и доводят до готовности в паровом конвекторе при температуре 180 градусов. Подают «Картофельные шарики» горячими.

Всего в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» в 2023 году участвовало 19 школ из 17 муниципальных образований.

Ранее редакция сообщала о том, как родители оценили качество питания школьников в Новосибирске. 

Фото Андрей Пащенко

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Рубрики : Общество Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : Школьное питание Конкурс школьных столовых


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