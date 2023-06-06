Рестораны Сибири будут прирастать школьной столовой

Разработанное в тесном сотрудничестве с Новосибирским НИИ гигиены, это блюдо стало победным козырем в притязаниях столовой Второй Новосибирской гимназии и ее шеф-повара (в штатном расписании повар-заготовитель) Альфии Стаселько на высшую ступеньку пьедестала. Между прочим (дамы, не падайте в обморок), с точки зрения человеческого метаболизма, оно идеально: энергетическая ценность этого блюда 120.5 килокалорий, а удельный вес витаминов и минералов в порции — 46.1 мг. Говорят, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, отведав «шарики», приказал хранить рецепт в тайне, но Альфия Анатольевна все равно раскрыла секрет их приготовления:

В картофельное пюре добавляют сливочное масло, кипяченое молоко, соль и лимонную кислоту, чтобы из полученной массы, когда она остынет, сделать шарики с добавлением либо морковного, либо свекольного пюре. Готовые шарики обваливают в планировочных сухарях и доводят до готовности в паровом конвекторе при температуре 180 градусов. Подают «Картофельные шарики» горячими.

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