В социальном комитете — пополнение

Сразу несколько изменений составов комитетов и комиссий утвердила ноябрьская сессия Заксобрания области. Наиболее масштабные изменения касаются комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. Как следует из доклада первого вице-спикера Андрея Панферова, должность заместителя председателя комитета на штатной основе освобождает Олег Суворов (ЛДПР), и на его место заступает Александр Козлов (КПРФ). Кроме того, комитет пополняется депутатом Анастасией Андроновой (ЛДПР), ранее входившей в состав комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике.

Второй пакет изменений предложен фракцией «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Новичок нынешнего созыва Александр Тепляков, унаследовавший мандат избранного в Госдуму по партийному списку Александра Аксененко, подал заявление о вступлении в состав аграрного комитета, специальных комиссий (по вопросам статуса депутата и депутатской этике; по наградам; конкурсная комиссия) и группы контроля за регламентом. Его однопартиец, вице-спикер Заксобрания Анатолий Кубанов — в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания.

Напомним, что ранее изменения в структурах Заксобрания коснулись комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, его в середине сентября возглавил Денис Субботин («Единая Россия»), работавший до этого в должности заместителя председателя комитета. Ранее теперь уже экс-глава комитета Александр Терепа («Единая Россия») перешел на руководство комитетом по строительству, ЖКХ и тарифам, сменив сдавшего мандат Александра Морозова (был избран от «Единой России»), в отношении которого в настоящий момент расследуется уголовное дело по подозрению в мошенничестве.