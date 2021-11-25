Рейтинг популярности округов и новостроек столицы

И благодаря удачному подбору всех этих параметров их новостройки становятся самыми популярными на рынке в том или ином году. С округами логика немного иная: тут, скорее, влияет резкое развитие застройки в том или ином месте. Но эксперты из компании «Est-a-tet» решили рассмотреть и округа, и жилые комплексы и составить рейтинги самых популярных из них за неполный текущий 2021 год.

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Начнем с новостроек. На первом месте оказался проект ЖК «Символ» от компании «Донстрой». В нем, действительно, всё сочетается очень удачно – расположение в пределах ТТК, в пешей доступности от станции метро «Авиамоторная», дом бизнес-сегмента, большой выбор планировок и приятная для таких характеристик стоимость жилья – от 9,8 миллионов рублей. На второй строчке находится новостройка «Люблинский парк» — это проект комфорт-класса от известного застройщика «ПИК». Расположение дома менее удачное для тех, кто пользуется общественным транспортом, но и цены тут ниже. Стартовая цена 5,6 миллионов рублей, максимальная 18,3 миллионов рублей. В тройку лидеров также вошел жилой комплекс «Станция Л» от «Seven Suns Development» — новостройка комфорт-класса с квартирами по цене от 5,4 миллионов рублей.

Что касается округов, то тут также есть однозначный лидер – это юго-восточный административный округ столицы. На него пришлась одна пятая часть от всех продаж по городу за текущий 2021 год. Более точное число – 9 тысяч квартир и апартаментов было продано в этом округе. На второй строчке находится северный административный округ, в котором застройщики заключили 6,4 тысяч договоров долевого участия. На третьем месте расположился западный административный округ, где было продано 6,1 тысяч лотов. В СВАО реализовали 5,6 тысяч квартир и апартаментов, чуть меньше в ЮАО – 5,1 тысяч. Открывает вторую пятерку рейтинга СЗАО, где удалось продать 4,6 тысяч лотов. А вот в ЮЗАО, ВАО и ЦАО это число значительно меньше – 1,9 тысяч в первом, 1,8 тысяч во втором и 1,4 тысяч в третьем. Хуже всего жилье в 2021 году продавалось в ЗелАО – всего 0,1 тысяч квартир и апартаментов тут заинтересовали покупателей.