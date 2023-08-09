В Минобре рассказали, куда идти учиться выпускникам, завалившим ОГЭ и ЕГЭ в Новосибирске

— Два года в системе образования Новосибирской области мы реализуем проект «Профессия без аттестата». На базе Центра политехнического обучения, на базе колледжей такие ребята могут получить рабочую профессию, — сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

В идеале этот проект должен охватить всех ребят, которые не получили школьный аттестат после окончания 9 класса. Но практика показала, что не все школьники к этому готовы.

— Мы такую возможность предоставляем. Но нужно четко понимать и родителям, и ребятам, что сдавать ОГЭ нужно в основное время, чтобы иметь возможность выбора: пойдет ребенок в 10 класс или будет получать профессию. Для этого нужно нормально обучаться в школе, чтобы набрать хотя бы минимум баллов и получить аттестат.

В проекте «Профессия без аттестата», который является ответвлением политехнической школы, участвуют почти все колледжи Новосибирска.

— В основе этого проекта лежит система учебно-производственных комбинатов (УПК). Когда эту профориентационную работу закрыли, мы все мечтали, чтобы она вернулась. Центры политехнического обучения, которые мы сейчас открываем в регионе, на это и направлены. Скоро мы запустим третий такой центр, — говорит Федорченко. — Кроме того, политехническая школа — это популяризация профессии, так как дети изучают ее в момент обучения в школе. Колледж рассчитывает на то, что он потом получит мотивированного студента, и это предположение оправдывается. Мы в этом направлении сегодня работаем.

Министр сообщил, что сегодня в этот процесс вовлечены около 2000 ребят, но ведомство будет просить у правительства увеличить норму, так как спрос намного больше.

Разработчиком и координатором проекта является АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки Новосибирской области». Он направлен на обучение профессии рабочего или должности служащего выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию в 2023 году. В списке 23 профессии, в том числе тракторист, специалист электронно-вычислительных машин, сиделка, ассистент экскурсовода, социальный работник, цифровой куратор, повар, официант, кухонный рабочий, кондитер, швея, специалист по маникюру и педикюру, фотограф, слесарь по ремонту автомобилей и т.д. Стоимость обучения варьируется от 5,1 тысячи до 38,5 тысячи рублей, время обучения — от 72 до 480 часов.

Напомним, в этом году новосибирские девятиклассники ухудшили результаты ОГЭ по математике, по сравнению с прошлым годом. Эти результаты обеспокоили Минобр. В сентябре в регионе пройдет этап пересдачи ОГЭ.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский колледж приглашает на учебу школьников, не сдавших ОГЭ.