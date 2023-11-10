В список лучших работодателей России Forbes попали две компании из Новосибирска

Forbes обновил список лучших работодателей России. В него вошли «2ГИС» и авиакомпания S7 Airlines. Об этом сообщается на сайте Forbes.
Всего в рейтинге 125 позиций. Оценка участников проводилась на основе основных элементах ESG-повестки, в результате было четыре группы: платина, золото, серебро, бронза.
S7 Airlines взяла золото в категории «сотрудники и общество», также компания получила оценку платина «за экологию и корпоративное управление».
2ГИС напротив взял платину в сотрудниках, а вот управление и экологию эксперты оценили на серебро.
В штате компании 2ГИС насчитывается 5960 человек, в S7 Airlines – 5408 сотрудников.
«2ГИС» — международная картографическая компания, выпускающая одноимённые электронные справочники с картами городов с 1999 года.
Главный офис «2ГИС» находится в Новосибирске. В 2021 году компания открыла офис в Петербурге. Компания разрабатывает справочники для многих городов России, а также некоторых городов за рубежом.
S7 Airlines — крупнейшая частная авиакомпания России с самым современным парком воздушных судов на российском рынке авиаперевозок.
Ранее редакция сообщала о том, что названы застройщики-лидеры по текущему строительству в Новосибирске.
Фото: freepik.com — cookie_studio
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